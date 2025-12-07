Postamat fatto esplodere nella notte a Rocchetta Sant’Antonio ma lo sportello era già stato svuotato

ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FOGGIA), 7 dicembre 2025 – Due forti esplosioni in rapida successione, a distanza di pochi istanti l’una dall’altra, hanno squarciato il silenzio della notte a Rocchetta Sant’Antonio, piccolo comune dei Monti Dauni con circa 1.600 abitanti. Intorno alle 4 ignoti hanno preso di mira il Postamat collocato nella piazza centrale del paese, davanti all’ufficio postale.

Il boato è stato avvertito nitidamente da molti residenti, soprattutto da chi vive tra il centro storico e le vie intorno alla piazza. Diverse persone si sono affacciate ai balconi e alcune hanno contattato immediatamente le forze dell’ordine, temendo il peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi tecnici.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero usato un ordigno artigianale o una miscela esplosiva per far saltare lo sportello automatico, con l’obiettivo di raggiungere il vano in cui normalmente è custodito il denaro. Il colpo, però, è andato a vuoto: al momento dell’assalto il Postamat era vuoto.

A spiegarlo è il sindaco di Rocchetta Sant’Antonio, Pompeo Circiello, avvisato nella notte dalle forze dell’ordine. L’ufficio postale è infatti aperto al pubblico fino alle 13.30; a fine giornata, come da procedura, il contenuto dello sportello automatico viene trasferito in cassaforte all’interno dei locali. Quando la banda ha fatto esplodere il Postamat, dunque, non c’era contante da portare via.

Se il bottino è stato nullo, i danni materiali invece sono consistenti. L’esplosione ha devastato il corpo dello sportello e danneggiato le saracinesche dell’ufficio postale, oltre alle strutture esterne prospicienti la piazza. Nelle prossime ore saranno effettuate le verifiche tecniche per capire l’entità complessiva dei danni all’edificio e la sua agibilità.

Il primo cittadino sottolinea la ricaduta del gesto sulla vita quotidiana del paese, che si regge proprio su pochi servizi essenziali: l’ufficio postale, il municipio, qualche esercizio commerciale. Il rischio è che l’operatività dello sportello postale venga sospesa per alcuni giorni. Non è ancora chiaro se sarà possibile riaprire al pubblico già martedì 9 dicembre oppure se si renderanno necessari interventi più lunghi.

L’amministrazione comunale si è già messa in contatto con i responsabili di Poste Italiane, che hanno attivato un servizio di vigilanza continuativa, 24 ore su 24, davanti all’ufficio danneggiato. La presenza delle guardie giurate servirà sia a tutelare la struttura in attesa delle riparazioni, sia a rassicurare i cittadini dopo una notte vissuta tra paura e incertezza.

Lo riporta l’Ansa Puglia.