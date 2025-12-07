BARI, 7 dicembre 2025 – Le università e gli enti di ricerca della Puglia hanno ottenuto oltre 11 milioni di euro nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (Fis 3), aggiudicandosi nove progetti considerati di elevato valore scientifico. Lo comunica il Ministero dell’Università e della Ricerca, sottolineando come il programma sia dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa.

I finanziamenti riguardano iniziative appartenenti ai tre macrosettori disciplinari previsti dal bando: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, Social Sciences and Humanities.

Ripartizione dei fondi

Life Sciences : 1.540.000 euro destinati a un progetto dell’ Università di Bari Aldo Moro .

Physical Sciences and Engineering : oltre 6 milioni di euro complessivi, di cui più della metà assegnati all’ Università del Salento , 1,5 milioni al Politecnico di Bari , 1,2 milioni all’ Università di Bari Aldo Moro .

Social Sciences and Humanities: stanziati 3,5 milioni di euro.

Bernini: “La ricerca è un motore di crescita”

«La ricerca è un motore potente di crescita e sviluppo. Congratulazioni ai ricercatori pugliesi che si sono aggiudicati il bando Fis 3: il Paese è al vostro fianco perché siete voi a dare energia all’innovazione», ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

«State trasformando idee ambiziose in progetti capaci di aprire nuove strade per il futuro. Le vostre intuizioni sono il cuore dell’innovazione», ha aggiunto.

Bernini ha inoltre ricordato come il nuovo Fondo unico per la ricerca garantisca maggiore stabilità al settore, grazie a criteri trasparenti, bandi pubblicati entro il 30 aprile e risorse predefinite. «Nel 2025 – ha spiegato – sono previsti 460 milioni di euro, a cui si aggiungono 150 milioni destinati ai Prin, ora bandi annuali con una dotazione minima garantita».

Lo riporta l’Ansa.