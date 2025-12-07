Edizione n° 5908

FALSE VERE ANGOSCE // False allarmi, vere angosce: perché non possiamo abituarci alle scomparse improvvise
7 Dicembre 2025 - ore  09:00

"SAN FERWEST" // Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all’unità contro la criminalità”
7 Dicembre 2025 - ore  00:04

Puglia, alle università 11 milioni per nove progetti di ricerca finanziati dal Fondo Italiano per la Scienza

FONDI UNIVERSITA' Puglia, alle università 11 milioni per nove progetti di ricerca finanziati dal Fondo Italiano per la Scienza

Le università e gli enti di ricerca della Puglia hanno ottenuto oltre 11 milioni di euro nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza

BERNINI PH ANSA

BERNINI, PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Bari // Economia //

BARI, 7 dicembre 2025 – Le università e gli enti di ricerca della Puglia hanno ottenuto oltre 11 milioni di euro nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (Fis 3), aggiudicandosi nove progetti considerati di elevato valore scientifico. Lo comunica il Ministero dell’Università e della Ricerca, sottolineando come il programma sia dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa.

I finanziamenti riguardano iniziative appartenenti ai tre macrosettori disciplinari previsti dal bando: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, Social Sciences and Humanities.

Ripartizione dei fondi

  • Life Sciences: 1.540.000 euro destinati a un progetto dell’Università di Bari Aldo Moro.

  • Physical Sciences and Engineering: oltre 6 milioni di euro complessivi, di cui

    • più della metà assegnati all’Università del Salento,

    • 1,5 milioni al Politecnico di Bari,

    • 1,2 milioni all’Università di Bari Aldo Moro.

  • Social Sciences and Humanities: stanziati 3,5 milioni di euro.

Bernini: “La ricerca è un motore di crescita”

«La ricerca è un motore potente di crescita e sviluppo. Congratulazioni ai ricercatori pugliesi che si sono aggiudicati il bando Fis 3: il Paese è al vostro fianco perché siete voi a dare energia all’innovazione», ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.
«State trasformando idee ambiziose in progetti capaci di aprire nuove strade per il futuro. Le vostre intuizioni sono il cuore dell’innovazione», ha aggiunto.

Bernini ha inoltre ricordato come il nuovo Fondo unico per la ricerca garantisca maggiore stabilità al settore, grazie a criteri trasparenti, bandi pubblicati entro il 30 aprile e risorse predefinite. «Nel 2025 – ha spiegato – sono previsti 460 milioni di euro, a cui si aggiungono 150 milioni destinati ai Prin, ora bandi annuali con una dotazione minima garantita».

Lo riporta l’Ansa.

