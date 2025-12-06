Edizione n° 5907

Home // BAT // Rapina all’Eurospar di Trinitapoli: banditi armati di un piede di porco fuggono con l’incasso

RAPINA TRINITAPOLI Rapina all’Eurospar di Trinitapoli: banditi armati di un piede di porco fuggono con l’incasso

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
BAT // Cronaca //

TRINITAPOLI – Attimi di forte tensione ieri sera al supermercato Eurospar di via San Ferdinando di Puglia, dove intorno alle 20.15 si è consumata una rapina messa a segno da tre individui con il volto completamente coperto.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi – armati non di pistole ma di un arnese metallico, probabilmente un piede di porco – hanno fatto irruzione all’interno del punto vendita puntando dritto verso le casse. Sotto la minaccia dell’attrezzo, il personale sarebbe stato costretto a consegnare l’incasso della giornata, il cui ammontare è ancora in fase di quantificazione. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di circa duemila euro.

Consumata l’azione, i tre sono fuggiti rapidamente all’esterno, dileguandosi nelle vie adiacenti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Trinitapoli, che hanno avviato i rilievi, raccolto testimonianze e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per tentare di risalire all’identità dei rapinatori.

Le indagini sono in corso e al momento nessuna pista viene esclusa. Il colpo, rapido e violento, ha scosso la comunità locale e riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza nei punti vendita della zona.

a cura di Michele Mininni.

