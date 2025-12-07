Gli auditorium Mary Pyle del Santuario di San Pio da Pietrelcina – capolavori architettonici firmati da Renzo Piano – tornano a essere cuore pulsante della creatività con il Rotondo Art Festival, in programma dal 20 al 30 dicembre 2025. L’edizione di quest’anno, intitolata “WomArt”, rende omaggio alle donne che hanno cambiato la storia dell’arte con talento, coraggio e visione.

Ideato e diretto dal pianista Christian Grifa, il festival propone un percorso multidisciplinare che attraversa musica, pittura, cinema e teatro, con ospiti internazionali e prime artistiche.

20 dicembre – “Dialogo con la Terra”

L’inaugurazione vede protagonisti l’artista tedesca Ulrike Arnold, nota per i suoi dipinti realizzati con terre provenienti dai luoghi più remoti del pianeta e con polveri di meteorite in collaborazione con la NASA, e il fotoreporter Victor van Keuren, che da decenni documenta territori estremi. La serata sarà condotta da Paola Russo e impreziosita da una performance musicale di Christian Grifa, che fonderà pianoforte ed elettronica grazie a un sintetizzatore programmato dall’ingegnere sangiovannese Matteo Di Cosmo.

27 dicembre – “Il Volo e la Voce”

La seconda serata è dedicata alle pioniere dell’aria e della musica: un tributo a Élise Deroche, prima donna pilota al mondo, seguito da un omaggio sonoro a Ildegarda von Bingen, monaca e prima compositrice della storia. Momento centrale sarà la proiezione del documentario “Standing Waves” del regista Sebastiano d’Ayala Valva, che racconta l’opera sperimentale delle musiciste Éliane Radigue e Carol Robinson. A chiudere, la performance “L’ombra di Icaro” di Alberto Napolitano, con live painting dell’artista foggiano Nicola Canistro.

30 dicembre – “Lenòr: Voce di una Rivoluzione”

Gran finale con il teatro: l’attrice Nunzia Antonino interpreta Eleonora Pimentel de Fonseca, prima donna giornalista della storia, in un monologo intenso che ridà voce a una figura rivoluzionaria e spesso dimenticata.

Il festival è sostenuto dalle associazioni Note a Sud e Vento Nuovo, dal contributo dell’INPS Fondo PSMSAD e dalla collaborazione di sponsor locali.

Biglietti accessibili: 10 euro a serata, oppure abbonamento a 20 euro per tutte e tre le date.

Un’occasione unica per celebrare l’arte al femminile, immersi in uno dei luoghi culturali più suggestivi della Puglia.