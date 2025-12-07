SAN SEVERO – Una presa di posizione netta, dai toni fermi e senza ambiguità. L’Amministrazione comunale di San Severo interviene ufficialmente dopo la pubblicazione di un editoriale (su altra testata giornalistica,ndr), ritenuto gravemente lesivo dell’immagine dell’ente e dei suoi lavoratori.

In una lunga dichiarazione, il Comune respinge al mittente ogni tentativo di dipingere i dipendenti come soggetti “incapaci, conniventi o coinvolti in dinamiche improprie”, definendo queste rappresentazioni «gravemente offensive e del tutto inaccettabili». L’Amministrazione rivendica il lavoro quotidiano svolto dal personale, descritto come «professionale, responsabile e ispirato al senso del dovere», e denuncia il rischio che «narrazioni parziali, distorte e potenzialmente diffamatorie» finiscano per minarne la dignità e la reputazione.

Nel mirino ci sono soprattutto quelle che il Comune definisce “ricostruzioni mediatiche” prive di rigore, capaci – secondo Palazzo di Città – di alterare il contesto reale, insinuare sospetti, generare un danno reputazionale alla macchina amministrativa e creare sfiducia nella cittadinanza. «Si tratta di atteggiamenti intollerabili, contrari al rispetto dovuto alle istituzioni e a chi vi opera», si legge nella nota.

L’Amministrazione guidata dalla sindaca Lidya Colangelo chiarisce di non voler permettere che episodi individuali, contenziosi personali o “narrazioni montate ad arte” vengano utilizzati per colpire l’intero Comune. Il rischio, viene sottolineato, è quello di compromettere tre ambiti fondamentali: la credibilità dell’ente, la serenità dell’ambiente di lavoro e il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini.

Da qui l’annuncio di una linea di massima fermezza: il Comune si dice pronto ad «attivare ogni forma di tutela legale, anche a carattere risarcitorio», nei confronti di chi diffonda contenuti ritenuti lesivi dell’immagine dell’ente e dei suoi lavoratori. Una disponibilità a rivolgersi alle sedi competenti che viene ribadita più volte, con l’obiettivo dichiarato di impedire che «la diffusione incontrollata di informazioni distorte» possa danneggiare ulteriormente il personale e l’istituzione.

“La tutela del personale non è negoziabile”, scandisce l’Amministrazione, che esprime «pieno sostegno ai lavoratori dipendenti», riconoscendone correttezza, impegno quotidiano – spesso in condizioni considerate complesse – e lealtà verso l’istituzione. Chi prova a gettare ombre sul loro operato, è il messaggio politico e istituzionale che arriva da Palazzo Celestini, «agisce contro l’Ente e contro l’intera comunità».

La dichiarazione si chiude con un monito: il Comune non intende tollerare «ulteriori attacchi ingiustificati» né accettare che la propria immagine venga compromessa da «narrazioni irresponsabili» o da comportamenti pubblici ritenuti denigratori. «Ogni azione che danneggi l’Ente o i suoi dipendenti – è la conclusione – sarà immediatamente contrastata nelle sedi opportune».

A firmare la nota è la sindaca prof.ssa Lidya Colangelo, che sceglie così la via di una difesa istituzionale compatta dei dipendenti comunali, rimettendo alle aule giudiziarie l’eventuale valutazione delle condotte ritenute lesive e rilanciando, al tempo stesso, il tema del rispetto dovuto a chi opera all’interno della pubblica amministrazione.