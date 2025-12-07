Scossa di terremoto di magnitudo 2.7 al largo della costa garganica

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata questa mattina, domenica 7 dicembre, alle 10:53, lungo la costa garganica. L’evento sismico è stato rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma, con epicentro individuato alle coordinate 41.9507 di latitudine e 15.4612 di longitudine, a una profondità di 10 chilometri.

I comuni più vicini all’epicentro sono Lesina (13 km), San Nicandro Garganico (15 km), Poggio Imperiale (16 km), Apricena (18 km) e l’arcipelago delle Isole Tremiti (19 km).

Non risultano segnalazioni di danni o disagi.

Si tratta della seconda scossa registrata nella stessa area in tre giorni. L’ultima, di magnitudo 2.0, era stata rilevata il 5 dicembre alle 22:34, a una profondità di soli 2 chilometri.

Con questo evento, salgono a 117 le scosse di magnitudo pari o superiore a 2 registrate in provincia di Foggia dall’inizio dell’anno. Una sequenza che conferma la particolare attività sismica della costa garganica, già interessata il 14 marzo da un terremoto più significativo, di magnitudo 4.7, localizzato a circa 13 chilometri da Lesina.

La zona resta dunque tra le aree più monitorate dell’Adriatico meridionale, con l’INGV che continua a seguire l’evoluzione dello sciame sismico in corso.