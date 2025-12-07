Edizione n° 5908

BALLON D'ESSAI

FALSE VERE ANGOSCE // False allarmi, vere angosce: perché non possiamo abituarci alle scomparse improvvise
7 Dicembre 2025 - ore  09:00

CALEMBOUR

"SAN FERWEST" // Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all’unità contro la criminalità”
7 Dicembre 2025 - ore  00:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Scuola, è scontro frontale sul nuovo modello di educazione sessuale. “Si penalizzano i più fragili”

SCONTRO SEX Scuola, è scontro frontale sul nuovo modello di educazione sessuale. “Si penalizzano i più fragili”

Il 3 dicembre 2025 la Ddl Valditara — la legge che disciplina l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane — ha ottenuto il via libera dalla Camera dei Deputati. Ora il Senato

Educazione sessuale nelle scuole, in Italia si impara dal web - la Repubblica

Educazione sessuale nelle scuole, in Italia si impara dal web - archivio, ph la Repubblica

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Attualità // Prima pagina //

Il 3 dicembre 2025 la Ddl Valditara — la legge che disciplina l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane — ha ottenuto il via libera dalla Camera dei Deputati con 151 voti a favore, 113 contrari e un’astensione.

Il testo ora passerà al Senato della Repubblica per il voto finale.

L’educazione sessuale e affettiva — sotto forma di incontri, laboratori o moduli, non come materia curricolare obbligatoria — potrà essere attivata a partire dalla scuola secondaria di primo grado (medie), ma solo dopo che le famiglie avranno espresso un consenso scritto preventivo.

Nelle scuole dell’infanzia e primarie è vietata qualsiasi attività legata a sessualità, affettività, orientamento o identità di genere. Il consiglio d’istituto dovrà approvare ogni progetto, valutare gli esperti coinvolti e garantire che — per gli studenti che non partecipano — siano previste attività alternative.

I genitori devono avere accesso anticipato al materiale didattico.

Secondo i sostenitori del provvedimento — in particolare esponenti del governo — la norma è “una tutela”: serve a garantire il diritto delle famiglie a scegliere sul percorso educativo dei propri figli e a evitare “indottrinamenti” ritenuti ideologici.

Le opposizioni, numerose associazioni, operatori scolastici e parte dell’opinione pubblica reagiscono con durezza: definiscono la legge un passo indietro per i diritti delle nuove generazioni, un ostacolo ai percorsi di prevenzione della violenza di genere e alla promozione di un’educazione inclusiva.

Per molti critici — come segnalato anche da alcuni esperti — subordinare la partecipazione al consenso familiare può escludere dallo sforzo formativo proprio quegli studenti che più avrebbero bisogno di supporto: ad esempio in contesti familiari chiusi o improntati su rigide convinzioni ideologiche. Un altro punto critico: la distinzione netta fra attività “su sessualità/affettività” (soggette a consenso) e insegnamenti curricolari come biologia — che però riguardano temi come la riproduzione — potrebbe generare incertezze. Alcuni temono che anche corsi di biologia possano richiedere un’autorizzazione, a seconda della definizione adottata.

Infine, secondo gli oppositori la legge rappresenta una retromarcia rispetto agli standard di molti paesi europei, dove l’educazione sessuale è parte integrante e strutturata del percorso scolastico degli studenti.

Il nocciolo della disputa — ben rappresentato anche da un articolo sul The Guardian — non riguarda tanto la presenza di un percorso di educazione sessuale a scuola, quanto come, quando e con quali regole questo debba avvenire.

Da un lato, il governo e chi lo sostiene vedono la norma come garanzia del diritto delle famiglie a scegliere e come protezione contro influenze ritenute ideologiche. Dall’altro, oppositori e associazioni — ma anche molti educatori — mettono in guardia sul rischio di aumentare disuguaglianze tra studenti e di marginalizzare coloro che più necessitano di informazioni su salute, affettività, consenso, identità e prevenzione della violenza.

Il timore è che — sotto la scusa del “rispetto dei valori familiari” — si spinga a un silenzio educativo che, nel lungo termine, potrebbe alimentare ignoranza, pregiudizi e vulnerabilità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO