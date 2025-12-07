Il 3 dicembre 2025 la Ddl Valditara — la legge che disciplina l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane — ha ottenuto il via libera dalla Camera dei Deputati con 151 voti a favore, 113 contrari e un’astensione.

Il testo ora passerà al Senato della Repubblica per il voto finale.

L’educazione sessuale e affettiva — sotto forma di incontri, laboratori o moduli, non come materia curricolare obbligatoria — potrà essere attivata a partire dalla scuola secondaria di primo grado (medie), ma solo dopo che le famiglie avranno espresso un consenso scritto preventivo.

Nelle scuole dell’infanzia e primarie è vietata qualsiasi attività legata a sessualità, affettività, orientamento o identità di genere. Il consiglio d’istituto dovrà approvare ogni progetto, valutare gli esperti coinvolti e garantire che — per gli studenti che non partecipano — siano previste attività alternative.

I genitori devono avere accesso anticipato al materiale didattico.

Secondo i sostenitori del provvedimento — in particolare esponenti del governo — la norma è “una tutela”: serve a garantire il diritto delle famiglie a scegliere sul percorso educativo dei propri figli e a evitare “indottrinamenti” ritenuti ideologici.

Le opposizioni, numerose associazioni, operatori scolastici e parte dell’opinione pubblica reagiscono con durezza: definiscono la legge un passo indietro per i diritti delle nuove generazioni, un ostacolo ai percorsi di prevenzione della violenza di genere e alla promozione di un’educazione inclusiva.

Per molti critici — come segnalato anche da alcuni esperti — subordinare la partecipazione al consenso familiare può escludere dallo sforzo formativo proprio quegli studenti che più avrebbero bisogno di supporto: ad esempio in contesti familiari chiusi o improntati su rigide convinzioni ideologiche. Un altro punto critico: la distinzione netta fra attività “su sessualità/affettività” (soggette a consenso) e insegnamenti curricolari come biologia — che però riguardano temi come la riproduzione — potrebbe generare incertezze. Alcuni temono che anche corsi di biologia possano richiedere un’autorizzazione, a seconda della definizione adottata.

Infine, secondo gli oppositori la legge rappresenta una retromarcia rispetto agli standard di molti paesi europei, dove l’educazione sessuale è parte integrante e strutturata del percorso scolastico degli studenti.

Il nocciolo della disputa — ben rappresentato anche da un articolo sul The Guardian — non riguarda tanto la presenza di un percorso di educazione sessuale a scuola, quanto come, quando e con quali regole questo debba avvenire.

Da un lato, il governo e chi lo sostiene vedono la norma come garanzia del diritto delle famiglie a scegliere e come protezione contro influenze ritenute ideologiche. Dall’altro, oppositori e associazioni — ma anche molti educatori — mettono in guardia sul rischio di aumentare disuguaglianze tra studenti e di marginalizzare coloro che più necessitano di informazioni su salute, affettività, consenso, identità e prevenzione della violenza.

Il timore è che — sotto la scusa del “rispetto dei valori familiari” — si spinga a un silenzio educativo che, nel lungo termine, potrebbe alimentare ignoranza, pregiudizi e vulnerabilità.