Un punto strappato all’ultimo respiro, più con i nervi che con il gioco. Il Foggia esce dal “De Simone” di Siracusa con un 2-2 che evita la sconfitta ma lascia più di un interrogativo, soprattutto perché i rossoneri hanno giocato in superiorità numerica dal 16’ del primo tempo, senza riuscire a cambiare davvero l’inerzia del match fino al 98’, quando il capitano Garofalo ha firmato il pari definitivo.

Contro una diretta concorrente, la squadra di Barilari spreca l’occasione di dare uno scossone alla classifica, che resta ancora delicata, e si salva solo grazie alla solita zampata del suo uomo simbolo.

Quando la sconfitta sembra ormai scritta, il Foggia trova il colpo che salva serata e classifica in pieno recupero, ancora una volta. Su una punizione dal limite, la palla resta viva in area, arriva a Garofalo che, defilato, inventa un diagonale perfetto che batte Farroni e vale il 2-2 al 98’.

Un gol pesante, che consente ai rossoneri di restare davanti ai siciliani in graduatoria. Ma i limiti emersi, soprattutto nella gestione della superiorità numerica, restano evidenti: per “cancellare tutto il resto”, come suggerisce la dinamica del match, servirà molto di più.

Siracusa–Foggia 2-2: il tabellino

Serie C 2025-2026 – Girone C

Stadio “Nicola De Simone” – Siracusa

Marcatori:

10’ pt Contini (S)

17’ pt Garofalo (F, rig.)

30’ pt Ba (S)

53’ st (98’) Garofalo (F)

Siracusa (4-2-3-1):

Farroni; Zanini, Pacciardi (32’ st Falla), Bonacchi, Cancellieri; Candiano, Ba; Di Paolo (22’ st Frosali), Limonelli (31’ st Gudelevicius), Parigini (12’ st Valente); Contini (31’ st Frisenna).

A disposizione: Sylla, Guadagni, Alma, Morreale, Krastev.

All.: Turati

Foggia (4-3-2-1):

Perucchini; Staver (1’ st Morelli), Minelli, Rizzo, Panico (28’ st Valietti); Garofalo, Pazienza (36’ st Pellegrino), Oliva (12’ st Bevilacqua); Winkelmann, D’Amico; Fossati (28’ st Sylla).

A disposizione: Magro, Borbei, Agnelli, Castaldi.

All.: Barilari

Arbitro: Gasperotti di Rovereto

Assistenti: Munitiello di Gradisca d’Isonzo, Callovi di San Donà di Piave

Quarto ufficiale: Gemelli di Messina

Ammoniti: Pazienza, Oliva, Garofalo (F); Farroni, Frosali, Candiano (S)

Espulso: 16’ pt Bonacchi (S) per interruzione di chiara occasione da gol.