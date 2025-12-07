Edizione n° 5908

Siracusa, Turati dopo il 2-2 con il Foggia: "Meritavamo noi. Episodi controversi"

"Ora serve il calore dei tifosi"

fonte fb

Redazione
7 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia

(Fonte: tamtamtv.it). Il pareggio arrivato al 97’ contro il Foggia brucia ancora in casa Siracusa. A parlarne è il tecnico Marco Turati, visibilmente deluso per una vittoria che sembrava ormai acquisita e che avrebbe potuto regalare una boccata d’ossigeno alla squadra, attualmente in zona play-out.

Nonostante l’amarezza, l’allenatore ha scelto la strada dell’equilibrio, invitando l’ambiente — soprattutto i tifosi — a stringersi attorno ai giocatori:
“Gli arbitri possono sbagliare, è normale. Ci sono stati episodi controversi, ma non voglio giudicare. Chiedo invece un grande supporto da parte dei tifosi: la squadra ne ha più che mai bisogno.”

“In dieci per quasi tutta la gara: i ragazzi hanno dato tutto”

Turati ha evidenziato la prova di sacrificio dei suoi, costretti a giocare in inferiorità numerica praticamente per l’intera partita. Una gara nervosa, segnata da decisioni arbitrali discusse della direttrice di gara Silvia Gasperotti di Rovereto e del quarto ufficiale Enrico Gemelli di Messina. “Il Siracusa ha spinto il cuore oltre l’ostacolo” — ha detto Turati — “Siamo andati oltre i nostri limiti, chiudendo con tre giocatori fuori ruolo e senza attaccanti. Meritavamo una classifica diversa, ma ci rifaremo.”

Errore e reazione: “Paghiamo ogni minimo dettaglio”. Il tecnico ha poi spiegato come la fatica e i problemi fisici abbiano condizionato i cambi: diversi giocatori sono usciti con crampi e acciacchi che lo staff spera di recuperare nei prossimi giorni.

“Ogni minima disattenzione la paghiamo carissima” — ha ammesso Turati — “ma la squadra ha reagito con carattere. Restano rammarico e rabbia per i due punti sfumati, però dobbiamo ripartire dagli aspetti positivi.

Il Siracusa resta penultimo con 14 punti, ma a sole tre lunghezze dalla zona salvezza. Un distacco che lascia aperta ogni possibilità. Sabato gli azzurri affronteranno la Cavese in una trasferta tutt’altro che semplice, ma Turati confida nella determinazione del gruppo e nel sostegno del pubblico per invertire la rotta.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

