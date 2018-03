Congo:papà,torneremo senza nostra figlia

Di:

(ANSA) – BARI, 8 GEN – “Sono ancora a Kinshasa, ma presto torneremo a Bari, purtroppo senza nostra figlia, per ora….”.

Lo scrive su Fb Massimo De Toma, il papà barese bloccato a Kinshasa con altre 23 famiglie italiane che da due mesi sono nel Congo per riportare in Italia i loro bambini adottati. Per i disordini che si stanno verificando a Kinshasa, sembra allontanarsi sempre di più la possibilità che la Direzione generale per l’immigrazione della Repubblica del Congo, possa concedere il visto d’uscita ai bambini.