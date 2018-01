Coppa Italia C5 femminile, vittoria per l’Asd Manfredonia 2000

Di:

Manfredonia, 8 gennaio 2018. Trionfo delle ragazze dell’Asd Manfredonia 2000 . Al Palapoli di Molfetta le sipontine battono nella finalissima, le pari età dell’ Uniti per Cerignola per 3a2 in rimonta, con un sontuoso secondo tempo, e per la prima volta nello sport rosa di Manfredonia, conquistano la coppa Italia di calcio a 5 femminile regionale. La società del presidente Donato Fortunato, compie un vero capolavoro sportivo, riuscendo ad imporsi nel prestigioso torneo,a pochi mesi dalla nascita della compagine societaria, partendo quasi dal nulla, grazie alla caparbietà delle nostre meravigliose atlete e della straordinaria valenza di mister Martino Portovenero, allenatore di assoluto valore, del suo staff composto da Antonio Cotrufo, Antonio Guerra e Ludovico Galluccio, con il prezioso supporto della presidentessa Michela Quitadamo.

Gara bellissima e al cardiopalma, non indicata per i deboli di cuore,con la prima frazione che vede le nostre fanciulle, vittime dell’eccessiva tensione, che non riescono ad esprimersi da par loro,non riuscendo a fraseggiare e a macinare gioco. Le ragazze di mister Patetta, invece, nonostante i ritmi bassi dei primi minuti di gara, e le poche emozioni del match, piano piano, prendono coraggio e avanzano il loro baricentro, trovando fortuitamente al 16’il vantaggio. Tiro della domenica, dalla grande distanza di bomber Guercia, che complice una deviazione, si infila beffardamente alle spalle della “ Guardiana della Luna”, Elisabetta Palumbo. Il vantaggio ofantino, mina il morale delle ragazze di Portovenero, che stordite dalla rete avversaria, subiscono il micidiale raddoppio, ancora di Guercia, due minuti più tardi. Il pivot cerignolano, si libera della diretta avversaria e con un destro vincente all’incrocio, fa illudere le compagne e i propri sostenitori sugli spalti del Palapoli.

Il doppio svantaggio scuote le nostre, che si svegliano dal torpore iniziale, e scrollandosi di dosso la paralizzante tensione, iniziano a prendere campo e dare segni di reazione. Dopo i primi timidi tentativi di “ Argento Vivo”, Rita Ciociola e “Tritolo Puro”, Marianna D’Alessandro ,entrambi bloccati facilmente dall’estremo Sciannamea, negli ultimi minuti di tempo, la formazione biancoazzurra sfiora la marcatura, dapprima con capitan Castriotta, che di punta indirizza sul primo palo, esaltando i riflessi del portiere ofantino e successivamente con G. Palumbo, con un diagonale di poco a lato.

All’intervallo 0-2.

L’Ispiratore delle Muse,mister M.Portovenero, nell’intervallo si fa sentire con le sue futsalere, e ordina di puntare le avversarie e di andare dentro con più decisione. Le indicazioni danno l’esito sperato, e si nota tutt’altra squadra sul rettangolo di gioco. Le calcettiste sipontine scendono in campo, con gli occhi della tigre, più determinate che mai a riprendere la gara. Il nuovo piglio è evidente già dopo pochissimi secondi dal fischio d’avvio, quando “Stella Polare” G. Palumbo, sfiora il gol di testa su lungo lancio dalle retrovie. L’innesto nel quintetto di Rita Ciociola si rivela determinante. La nostra laterale, dapprima semina il panico sulla banda di sinistra, scaldando le mani di Sciannamea. Successivamente, è decisiva in scivolata su ripartenza ofantina e al 5’st riapre la gara. Grande azione sull’asse Ciociola- Maccione, dai e vai,e “Argento Vivo”, con un pregevole destro d’autore, riapre la gara. L’ondata biancoazzurra è travolgente. Passano solo due giri di lancette e le sipontine agguantano il pareggio. “Tritolo Puro”, Marianna D’Alessandro, ottimamente servita, si gira in un fazzoletto, si coordina e con un mancino magico trova l’angolo , laddove nulla può il portiere cerignolano. Il Manfredonia 2000 è galvanizzato e spinge alla ricerca del vantaggio,sfiorato da Ciociola e dal duo Bosco- Longo in azione in tandem. La gara sembra volgere verso i supplementari, fino a che “ Piedi di Seta”, Simona Maccione, si inventa con un’autentica bordata, il gol vittoria. Al 28’st, infatti, la giovanissima fanciulla, spara alle spalle dell’estremo avversario un bolide che fa esplodere i supporters manfredoniani sugli spalti, accorsi al PalaPoli.

Mister Patetta non rischia il 5° di movimento, negli ultimi minuti, e le calcettiste sipontine giocano con il cronometro, spezzando il ritmo delle avanti avversarie, aiutate anche da un pizzico di fortuna, nell’unica grande occasione concessa alle avversarie nel recupero. Finisce con “ Ali della libertà” Castriotta, che accerchiata dalle sue fantastiche compagne di squadra e la società al completo, alza al cielo molfettese, tra urla festanti, la coppa Italia, in una delle pagine più belle della storia sportiva sipontina.

A.s.d. Manfredonia2000: Palumbo E., D’Alessandro M., A.Morrone, Bosco R.(VK), Castriotta A.(K), Placentino F., Maccione S.,Ciociola R., Palumbo G.,Di Bari L., Nardella E. C. Longo F. – Allenatore: M. Portovonero

Reti : 18’ Guercia 19’Guercia 35’ Ciociola 36’ D’Alessandro 57’Maccione

Ammoniti: Morrone, Frisani

Arbitri: Sigg. Francesco Chimenti sez. Bari , Davide Pellegrino sez. Lecce

Tutti i protagonisti di questo magnifico team:

Donato FORTUNATO “Lo Zar”

Martino PORTOVENERO “ L’Ispiratore delle Muse”

Michela QUITADAMO “ La skipper”

Antonio COTRUFO “Il Diplomatico”

Antonio GUERRA “ Talismano”

Salvatore COTRUFO “ La grande anima”

Ludovico GALLUCCIO “Fringuellino”

Elisabetta PALUMBO “Guardiana della luna”

Francesca PLACENTINO “ Mani d’acciaio”

Marina CIANNAMEA “ Enfant Prodige”

Antonella CASTRIOTTA “ Ali della Libertà”

Giovanna PALUMBO “ Stella polare”

Raffaella BOSCO “ Ghiaccio bollente”

Francesca LONGO “La gazzella bianca”

Annarita MORRONE “New entry”

Simona MACCIONE “ Piedi di seta”

Angela Pia AQUILANTE “ Aquila volante”

Giovanna TIZZANI “ Raggio di sole”

Lucia DI BARI “ Battiti di farfalla”

Emanuela Clelia NARDELLA “ Perla rara”

Rita CIOCIOLA “Argento vivo”

Marianna D’ALESSANDRO “ Tritolo Puro”

Vanessa TANZI “ Torno subito”

Luigi Pio Esposto “ The Doctor”

Lucia LOPEZ MELCARNE “ Immagini parlanti”

Area comunicazione Asd Manfredonia 2000 Antonio Monaco