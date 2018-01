FN “Aggressione donne, avviati i corsi di autodifesa”

Di:

Foggia. “Dopo i i continui casi di cronaca nera che vedono in tutta Italia le donne vittime di aggressioni, vessazione e violenze gratuite ed imperdonabili, il più delle volte a sfondo sessuale e pericolosamente connotate da uno sfondo razziale, di odio anti-italiano portato avanti dalle nuove risorse, ha deciso di avviare in via sperimentale dei corsi di autodifesa per le donne e le ragazze forzanoviste e non, con l’intenzione di renderlo un ulteriore e strutturato servizio al popolo italiano”.

E’ quanto scrivono in un post i referenti di Forza Nuova Cerignola. “In un’ottica sistematica Forza Nuova, quindi, affianca alle Passeggiate per la Sicurezza, nei luoghi degradati a cadenza settimanale, e alla distribuzione alimentare mensile con Solidarietà Nazionale alle famiglie italiane, ora anche i Corsi di Autodifesa tutti al femminile, per rendere maggiormente consapevoli le donne italiane del loro valore e del loro potenziale.”

“A breve decideremo di organizzare altri corsi e renderne pubblica la partecipazione, comunicando e pubblicando date ed orari”.