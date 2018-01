Foggia “città più brutta d’Italia”, secondo Reddit

Di:

Foggia, 08 gennaio 2018. Reddit è un social molto particolare. La pubblicazione dei post, così come dei link, è riservata solo agli utenti registrati. La peculiarità della piattaforma è che, oltre che dire la loro sugli argomenti che vengono messi in discussione, gli utenti esprimono una valutazione sui diversi interventi, in modo che alla fine viene fuori una sorta di classifica dei commenti maggiormente apprezzati.

Qualche tempo fa, un utente ha aperto un thread in cui chiedeva quale fosse secondo il giudizio dei partecipanti alla discussione, la città più brutta d’Italia.

Il risultato è stato molto amaro per Foggia, che risulta la città più suffragata in questo poco edificante contest. E non solo: a conquistare (con 29 punti) il primato quale commento più apprezzato dai lettori è proprio uno tra i più “infamanti” per Foggia, in cui si legge: “Adoro la Puglia, ma Foggia m’ha procurato un desiderio di farla finita all’istante.”

Logico che, con queste premesse, il dibattito che si è sviluppato sia stato tutt’altro che positivo per Foggia, tanto più diversi commenti (purtroppo anche questi tra i più suffragati) mettono in relazione la presunta bruttezza del capoluogo dauno con il noto, e tristo, proverbio: “fugg’ da fogg’ eccetera eccetera”, si legge nel commento al post che apre la discussione e che come abbiamo visto bolla impietosamente Foggia.

Torna ad intervenire l’autore del primo commento che si chiede, un po’ incredulo, a proposito del proverbio: “Eh sì, ma poi ho scoperto che è un detto dei pugliesi stessi. O di alcuni foggiani, vedi mai. Può essere?”.

Può essere sì: al danno si aggiunge la beffa. Non bastava Moravia a esprimere pesanti perplessità sulla qualità estetica della città di Foggia. Ci si mettono gli stessi foggiani.

Lo conferma un altro commento, particolarmente votato, che è questa volta di un foggiano che lungi dal prendere le distanze, rincara la dose: “Dai foggiani è usato solo dai tifosi come slogan. Sulla recinzione dello stadio c’è un murale con la scritta “fuggi da foggia” alta circa 2m. Però io l’ho sempre sentito dire da persone non foggiane. In ogni caso, da foggiano, ti posso dire che è assolutamente vero. La principale ragione della bruttezza di Foggia sono i suoi abitanti.”

E sembra proprio che siano i foggiani a non volerne sapere di difendere la loro città. “Vengo da Foggia provincia e confermo – si legge in un altro commento. – Inoltre, appena ho visto il thread su Reddit la prima cosa che ho pensato è stata Foggia.”

C’è perfino chi evoca paesaggi e contesti… infernali: “Io ricordo un’aiuola completamente ricoperta d’immondizia con un tronco morto in mezzo e un lago di sangue coperto di segatura davanti alla stazione. E ci sono stato per un’ora e mezza.”

Passi per l’aiuola sporca e l’albero morto, ma cosa poteva essere successo da provocare la chiazza di sangue, ed uno spettacolo così orripilante?

Poi, finalmente qualcuno chiama in causa altre località. La prima città a contendere al capoluogo dauno il primato di città più brutta d’Italia è Busto Arstizio, di cui viene posto in evidenza il ginepraio di strada che rende difficilissimo orientarvisi, e ancora Gela (“Il terzo mondo senza i bambini sorridenti che giocano a pallone”), Mestre (“la più grande città d’italia che non esiste” si legge in un commento che si riferisce al fatto che è ancora unita amministrativamente a Venezia), Potenza (“hanno costruito ponti e viadotti come se non ci fosse un domani, “vanta” il sistema di scale mobili (all’aperto) più lungo d’Europa”).

L’impressione (e la speranza) di una rimonta che possa portare Foggia ad una posizione meno imbarazzante durano poco, purtroppo. Ad un utente registrato che chiede “qualcuno può mi dirmi cosa hanno Gela e soprattutto Foggia che non va?” viene sparata una risposta (tra le più suffragate…) che fa accapponare la pelle: “Tipo hai presente quei videogiochi ambientati in Medio Oriente dove vedi quattro case bianche scrostate a bassa risoluzione con nessuno in giro e la costante sensazione che qualcuno dietro l’angolo sia pronto a ucciderti? Ecco.”

“Hai reso benissimo l’idea di Foggia”, commenta uno che si firma come “foggiano here”.

E parte da qui una raffica ci commenti che sbaraglia ogni concorrenza, e riporta il capoluogo dauno in vetta alla classifica: “Su Foggia andrebbe calata una cupola per evitare che chi ci passa tenti il suicido.” “Vince Foggia a mani basse. Al confronto Pescara sembra Miami.” E poi, il più insultante di tutti: “Foggia è una roba che tuttora non mi capacito che esista, come tutti i foggiani non si siano suicidati è per me incomprensibile.”

Che dire? Foggia non sarà il massimo, in fatto di bellezza. Ma sconta anche la totale mancanza di autostima della sua popolazione. E comportamenti incivili che abbruttiscono e abbrutiscono la città, come quello immortalato da Michele Sepalone, nella foto che illustra il post.

