Manfredonia, 08 gennaio 2018. Si spezza l’incantesimo negativo del Manfredonia FC, che dopo ben due mesi interrompe il digiuno e torna a brindare alla vittoria contro il quotato Soccer Modugno, ottenuta meritatamente tra le mura amiche del Miramare al termine di un match mai in discussione, che trasmette buone sensazioni in vista dell’intero girone di ritorno.Elia Gravinese, ancora con la rosa ridotta all’osso tra squalifiche e infortuni vari, fa di necessità virtù schierando il miglior undici possibile. Fondamentale è l’ottimo approccio alla gara dei blues, aggressivi e determinati sin da subito.

Dopo un paio di giocate interessanti dei locali, il primo tiro in porta è però degli ospiti ed arriva al 10’: dalla distanza ci prova Minervini, para facilmente a terra da Fiotta.

La gara è vivace, il Donia vuole vincere ed al 28’ si sblocca il match: Tomiri si accentra da sinistra saltando in dribbling due avversari, si coordina e la mette nell’angolino basso. 1-0 e gran gol del centrocampista di orinigi milanesi.Nemmeno il tempo di esultare che arriva i blues raddoppiano: palla lunga per Raffaele Trotta, che protegge bene la sfera e dopo aver eluso la marcatura dell’avversario supera il portiere in uscita. 2-0 e festa Manfredonia.L’uno-due micidiale confonde il Modugno, che non riesce a produrre nulla di interessante, lasciando il pallino in mano ai locali. Al 40’ intuizione di Prencipe, che serve con un lob morbido Vaccarella in piena area di rigore; bella rovesciata dell’attaccante ma palla a lato.Break barese al 44’: bella giocata veloce Vitale-Solimini e tiro da due passi di quest’ultimo, grande tempismo di Fiotta che respinge in uscita.

La ripresa è la fotocopia della prima frazione: Manfredonia aggressivo e concentrato, tant’è che al 9’ arriva la terza marcatura a chiudere il match: Tomiri, man of the match, si incunea nell’area avversaria saltando due avversari prima di esser steso platealmente. Calcio di rigore sacrosanto, dal dischetto Vaccarella spiazza il portiere. 3-0, non c’è storia.Il Sanctum continua a divertirsi, cercando la giocata migliore: al 14’ Prencipe da destra crossa per Vaccarella, stop e tiro alto ed al 32’ occasionissima per Marmo, che tenta un pallonetto improbabile da buona posizione.

Il Modugno non c’è più ormai, anzi, probabilmente non c’è mai stato e per il Manfredonia FC è soltanto gestione del match, fino al triplice fischio che arriva dopo 4’ di recupero.

Il tabellino // Sanctum N. – Soccer Modugno 3-0MANFREDONIA FC (4-4-2): Fiotta; Palumbo (20’st Gramazio A.), Di Mauro, De Fabritiis, Lupoli; Prencipe, M. Totaro (27’st Vitulano), Ciullo, Tomiri (12’st Marmo); Trotta, Vaccarella. A disp. Armiento, Gramazio M. All. Elia GravineseSOCCER MODUGNO (4-4-2): Vitucci; Palermo, Antonaci, Spina, Giuliani; Lavolpicella (31’st Campanelli), Morelli, Minervini (40’st Ventola), Solimini (35’st Patruno); Vitale (22’st Belcore), De Cristoforo. A disp. Cottino, Petruzzelli, Monno. All. Pantaleo RocaARBITRO: Nicolò Mongelli di BarlettaMARCATORI: 28’pt Tomiri, 30’pt Trotta, 9’st Vaccarella (rig.)AMMONITI: Lupoli, M. Totaro, Marmo, Trotta (M); Vitucci, Giuliani, Lavolpicella, Vitale (SM)NOTE: Cielo coperto, terreno in sintetico. Spettatori 100 circa. Angoli 4-2. Recupero: 2’pt, 4’st.

Area Comunicazione – Manfredonia FC