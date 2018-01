Manfredonia Open Tournament: anche il sipontino Rinaldi sul podio

Di:



Manfredonia, 08 gennaio 2017. La seconda edizione del “Manfredonia Open Tournament”, disputatasi il 6 e 7 gennaio al PalaDante, va in archivio. La manifestazione, organizzata dal Tennis Tavolo Manfredonia e coordinata dal G.A. Alessandro Zitoli, ha registrato circa centoventi iscrizioni nelle cinque categorie di gara, con atleti provenienti da Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia, Abruzzo, Molise e Lombardia. “Nonostante il periodo un po’ ostico – le festività natalizie hanno influito sulle presenze – siamo contenti del risultato partecipativo. Consideriamo anche che circa il 50% degli atleti intervenuti ha soggiornato in città, quindi possiamo dirci soddisfatti”, è quanto dichiara il Responsabile Organizzativo, Antonio Tasso (Presidente TT Manfredonia). Oltre ai vincitori delle varie categorie – l’abruzzese Antenucci, il campano Esposito, il coratino Vangi e le due atlete molfettesi Di Giovanni e Minervini – da segnalare il buon secondo posto di Luciano Rinaldi, che ha sfiorato la vittoria nel “Top 3500”.

SINGOLARE M/F TOP 453/2000m – 13/95f

1- Federico ANTENUCCI (Virtus Servigliano)

2- Giovanni LISO (Colmar Boys TT)

3- Michele VOLPE (TT Corato)

3- Giovanni LOSITO (L’Azzurro Molfetta) SINGOLARE M/F TOP 1501/3500m – 71/168f 1- Gianpaolo ESPOSITO (Circolo Internazionale Stabia)

2- Davide BOCINA (New Team Mesagne)

3- Gabriele BUX (E.C.Casamassima)

3- Alessio DE PINTO (Ctt Molfetta) SINGOLARE M/F OVER 2001m – 96f 1- Vittorio VANGI (TT Corato)

2- Teresa D’ERCOLE (Città dei Sassi Matera)

3- Giuseppe GAGGIANO (Ping Pong Club San Severo)

3- Matteo LACITIGNOLA BRESCIA (M.Lembo Monopoli) SINGOLARE M/F TOP 3501/5000m – 169/291f 1- Angela Doriana DI GIOVANNI (L’Azzurro Molfetta)

2- Luciano RINALDI (TT Manfredonia)

3- Aldo GIOVE (TT Brindisi)

3- Giuliano VANGI (TT Corato) SINGOLARE M/F OVER 5000m – 292f 1- Nicoletta MINERVINI (L’Azzurro Molfetta)

2- Luigi MONACO (L’Azzurro Molfetta)

3- Girolamo DELL’OLIO (TT Dolmen Bisceglie)

3- Antonio PEPE (TT Foggia “L.Siani”) Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia Open Tournament: anche il sipontino Rinaldi sul podio ultima modifica: da

