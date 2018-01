Meteo Puglia, tempo ancora asciutto con ampi spazi soleggiati

Di:

Bari, 8 gennaio 2018. METEO Puglia: lunedì 08 gennaio 2018 tempo nel complesso ancora stabile e asciutto ma con ancora il transito di velature o stratificazioni nonché nubi medio-basso tra ioniche settentrionali e Murge. Temperature minime in calo, con estremi di 15°C; massime stazionarie, con punte di 16/18°C. Venti ancora moderati-tesi meridionali. Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Adriatico agitato; Canale d’Otranto da molto mosso a agitato.

Martedì 09 Gennaio

Perturbazione in avvicinamento, primi fenomeni la notte

MARTEDI’: La perturbazione in azione da giorni al Centro Nord scende di latitudine portando un peggioramento anche sulle nostre regioni a fine giornata con fenomeni in arrivo su Molise, Lucania e alta Puglia. Nubi in aumento, invece, nel corso della giornata. Temperature stabili o in lieve flessione. Venti ancora moderati o tesi meridionali. Basso Adriatico e Canale d’Otranto molto mossi.

Mercoledì 10 Gennaio

Tempo instabile con precipitazioni in marcia verso Sud

MERCOLEDI’: La perturbazione entra ora in azione portando piogge e rovesci in marcia da Nord verso Sud. Fenomeni in esaurimento entro sera con prime schiarite su Molise e alta Puglia. Temperature minime stabili, massime in flessione. Venti moderati-tesi meridionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto molto mosso.