Telegraph “20 luoghi segreti in Europa che dovresti visitare”: c’è il Gargano

Di:

Foggia, 8 gennaio 2018. Dal Nord al Sud dell’Italia sono 20 le località che il quotidiano inglese “Daily Telegraph” invita a visitare ai propri lettori. Così in un articolo del 7 gennaio 2018, dal titolo “Europe’s best-kept secrets: 20 places you’d never thought to visit (but really should)”, traduzione ”(I posti segreti meglio custoditi d’Europa: 20 luoghi che non avresti mai pensato di visitare (ma che dovresti davvero)”.

Fra le 20 mete, tra tutte quelle disponibili in Europa, c’è anche il Gargano, “raffigurato con una classica immagine del costone su cui si affaccia il centro storico di Vieste”.

“Lo sperone sul tacco d’Italia, il Gargano è un parco nazionale con lunghe spiagge sabbiose, grandi foreste di pini e una posizione geografica che tempera il caldo estivo con brezze che soffia dal mare su tre lati“, dice Paul Lay. “Vieni ad agosto e sentirai a malapena un accento diverso dall’italiano.”

“Dieci anni dopo, la regione è ancora poco conosciuta al di fuori dell’Italia“, secondo Tim Jepson.

FONTE http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/galleries/europe-best-kept-secrets/

The Daily Telegraph (chiamato anche solo The Telegraph) è un quotidiano del Regno Unito, fondato nel 1855. È uno degli ultimi quotidiani stampati ancora secondo il formato “broadsheet”, infatti la maggior parte dei quotidiani politici britannici si è spostata su un formato più piccolo e compatto, il tabloid. Il suo giornale domenicale, The Sunday Telegraph, è stato fondato nel 1961.