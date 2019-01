Di:

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”it”><p lang=”it” dir=”ltr”>💛❤️Ecco l'esperienza di Michela, tifosissima giallorossa, vincitrice del concorso 'Vieni in trasferta con noi' in occasione di Juventus-Roma… <a href=”https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ASRoma</a> <a href=”https://t.co/V3DAUQUY3u”>pic.twitter.com/V3DAUQUY3u</a></p>— AS Roma (@OfficialASRoma) <a href=”https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1082295917477326855?ref_src=twsrc%5Etfw”>7 gennaio 2019</a></blockquote>

<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Ecco l’esperienza di Michela (Cota, 21enne di Mattinata,ndr), tifosissima giallorossa, vincitrice del concorso ‘Vieni in trasferta con noi‘ in occasione di Juventus-Roma… #ASRoma