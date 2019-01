Comune Manfredonia, avvio procedura per servizio di tesoreria

Di:

Manfredonia, 08 gennaio 2019. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato disposto l’avvio della procedura per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per la durata di anni tre, a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo alla data di aggiudicazione della nuova convenzione al 31/12 del 3° anno successivo, con facoltà di rinnovo alla scadenza, mediante gara ad evidenza pubblica che assicuri ampia trasparenza e confronto concorrenziale tra i soggetti interessati, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione nella versione aggiornata presentata in corso di seduta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

E’ stato dato che la spesa presunta annua per la presente convenzione è stimata in € 10.000,00, con riserva di addivenire ad una successiva esatta quantificazione, in sede di definizione della convenzione.

Atto in allegato

n065 del 18122018

Redazione StatoQuotidiano.it