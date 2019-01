Dimissioni Di Gioia, Damascelli: “Fiction tragicomica”

Di:

Foggia. “Una fiction tragicomica quella tra Emiliano e l’assessore Di Gioia, ambientata su Facebook, tra dimissioni annunciate e respinte. Il tutto dopo la forte protesta degli agricoltori, che hanno fatto sentire il loro grido di dolore.

Ma presidente e assessore hanno inscenato una performance, come se il fallimento nella lotta alla Xylella, i pasticci nei bandi del Psr e le gelate fossero problemi scoperti ieri. E, invece, non è così: sono questioni incancrenite che si trascinano da anni, su cui portiamo avanti una battaglia quotidiana in Consiglio regionale: richieste di audizioni, interrogazioni, mozioni e note stampa per aprire gli occhi ad una Giunta che ha deciso – da tempo, non da ieri – di non guardare. Per questo, non solo Di Gioia è arrivato in ritardo, ma Emiliano non può pensare di prendere in giro gli agricoltori: sono anni che il settore primario, vitale per la Puglia, è in gravissime difficoltà ed il presidente, davanti alle nostre segnalazioni continue, ha sempre difeso l’operato del suo governo, sventolando risultati positivi inesistenti.

La Puglia, gli agricoltori, i lavoratori hanno bisogno di serietà e non di spettacoli sui social network che sviliscono la politica ma soprattutto avviliscono i cittadini”.