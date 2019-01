Manfredonia, chiusura di un tratto di corso Roma

Di:

Per consentire i lavori di scavo finalizzati all’allacciamento alla rete comunale di adduzione del gas metano in alcune vie del centro abitato, il Comando della Polizia Locale di Manfredonia ha emesso un’ordinanza che stabilisce la chiusura totale e il divieto di fermata “per il tempo strettamente legato alla esecuzione dei lavori”, nella giornata di giovedì 10 gennaio 2019, in un breve tratto di corso Roma (dall’altezza del civico 218 al 202). Più dettagliatamente, si parla della zona di corso Roma compresa tra via Stella e via Santa Maria delle Grazie (che non saranno interessate dalla chiusura del traffico veicolare).

L’Impresa Gasman scpa, richiedente dell’ordinanza, adotterà gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, oltre ad apporre la segnaletica stradale del caso.

L’ordinanza, che reca la data del 7 gennaio 2019, è stata notificata alla Gasman ed anche all’Azienda di Trasporto Pubblico Locale, che è tenuta ad informare gli utenti degli eventuali disagi che potrebbero verificarsi per l’interruzione ai veicoli del tratto di corso Roma predetto.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)