Di:

Sicuramente saprai che in Italia è ammessa l’interruzione di gravidanza, cioè l’aborto. Si tratta di una legge degli anni settanta che consente alla donna, in presenza di determinate condizioni, di interrompere la gestazione non solo quando vi sia pericolo per la propria salute o per quella del bambino, ma anche in altri casi, essenzialmente riconducibili alla mancata volontà di far fronte alla futura maternità.

Con la legge del 1978, quindi, è stata introdotta la distinzione tra aborto da farsi entro determinati limiti di tempo e aborto terapeutico: mentre il primo può effettuarsi solamente entro i primi tre mesi di gravidanza, il secondo è sempre possibile quando lo richiedono fondate ragioni di salute. In estrema sintesi, la legge italiana consente di abortire entro un determinato lasso di tempo dal concepimento, superato il quale l’aborto è possibile solamente se giustificato dalle condizioni di salute della donna. Fuori da queste ipotesi, l’aborto costituisce reato; allo stesso modo, abortire al di fuori delle strutture sanitarie o con metodi non approvati costituisce ugualmente un illecito.

fonte https://www.laleggepertutti.it/260346_se-lui-vuole-farla-abortire-e-la-donna-non-vuole