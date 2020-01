Appello CNA Foggia “I criminali non hanno ancora vinto”

Foggia. “Un cattivo inizio per il 2020 chiama tutti ad una rinnovata responsabilità. L’aggressione malavitosa alle forze produttive ed oneste del nostro territorio ha l’obiettivo di affermare l’onnipotenza e l’onnipresenza delle forze dell’illegalità sul nostro territorio nonostante lo Stato, grazie all’azione delle forze dell’ordine e della magistratura sta segnando risultati positivi”.

Lo dicono in una nota Antonio Trombetta direttore provinciale CNA e Michele Pupillo Presidente provinciale CNA.

“Dobbiamo accompagnare l’azione dello Stato con un rinnovata convinzione che anche la mobilitazione democratica è fondamentale per sconfiggere la mafia. Esiste un altro mondo rispetto a quello violento e criminale che vogliono imporci le cosche. Un mondo fatto di rispetto dell’altro, di convivenza civile, di impegno nel lavoro. Un mondo che aspira alla serenità ed alla felicità e che non intende soccombere nei confronti di chi propone violenza e morte”.

“Ci aspettiamo, al tempo stesso, che l’azione repressiva abbia il suo corso e che si continui nell’impegno dimostrato in questi anni. Bisogna snidare il malaffare che inquina anche l’economia locale con false attività che costituiscono lo strumento per pulire ricchezze costruite saccheggiando la città”.

“Sosteniamo, inoltre, ogni richiamo ed ogni impegno al recupero di forti valori etici nella vita quotidiana di noi tutti. La malavita cresce e si rafforza in una società che ha perso la rotta morale e lucra su tutto quello che dichiarato illegale dallo Stato costituisce un mercato in cui arricchirsi”.

“La battaglia contro la delinquenza è anche culturale e politica. Fondamentale è rivitalizzare gli spazi urbani, dare nuove prospettive ai giovani, diffondere la cultura del lavoro e dell’impegno sociale e civile. In questo bisognerà trovare anche un nuovo ruolo per il mondo dell’associazionismo economico e soprattutto per il mondo dell’artigianato che è il luogo per eccellenza dove impegno, responsabilità e lavoro su coniugano per dar vita a un percorso alto di vita”.

“La CNA ( Confederazione Nazionale dell’artigianato ) parteciperà alla manifestazione indetta da Libera per Venerdi 10 Gennaio convintamente per lanciare un messaggio di fiducia alla città, ai suoi operatori economici, a tutte le forze produttive perchè siano ancora una volta produttori non solo di ricchezza ma anche e soprattutto di civiltà. C’è bisogno di manifestare perchè i criminali non hanno ancora vinto, se mai vinceranno, e perchè solo mostrando il legame con lo Stato di tutta la Comunità sarà possibile sconfiggere chi allo Stato vuole sostituirsi calpestando diritti e dignità di ogni cittadino onesto”.