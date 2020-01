Baia Mattinatella, partono lavori di difesa costiera

, 08 gennaio 2020. Con recente atto del Comune di Mattinata, è stato dato atto della necessità – per l’Ente – di dover rientrare nella piena disponibilità delle aree ricadenti nella, per consentire lo svolgimento dei lavori di difesa costiera e di mitigazione e/o rimozione dello stato di rischio del territorio comunale, approvati, da ultimo, con deliberazione dellacon i poteri della giunta comunale n.154 del 05.09.19

Da qui, per le finalità sopra richiamate, è stata comunicata agli interessati la sospensione dell’efficacia delle concessioni riportate in premessa a far data dal 16.01.2020 e per la durata complessiva di 110 giorni consecutivi e, comunque, entro il termine del 30.04.2020.

Al termine delle lavorazioni, le aree potranno essere restituite ai titolari delle relative concessioni.