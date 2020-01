Cerignola, primarie: come e dove votare

Potranno esprimere il proprio voto tutte le cittadine e i cittadini italiani, dell’Unione Europea o di altri paesi extra europei (purché in possesso di permesso di soggiorno) residenti a Cerignola, che abbiano compiuto sedici anni entro il 31 dicembre 2019, muniti di un valido documento d’identità e, se possessori, della tessera elettorale.

Potranno inoltre partecipare al voto gli studenti fuorisede iscritti nelle Università pugliesi e gli studenti pugliesi che studiano fuori Puglia. Costoro dovranno esibire un documento che attesti l’iscrizione all’Università.

Gli studenti fuorisede, i migranti e i sedicenni dovranno registrarsi entro 3 giorni prima del voto attraverso il sito web www.primariepuglia2020.it.

Come sempre, le Primarie rappresentano la garanzia del valore più importante su cui si fonda la nostra Repubblica: la democrazia.

Per questo l’appuntamento di domenica rappresenta il punto d’inizio di un percorso unitario finalizzato all’elezione del candidato più rappresentativo del nostro elettorato in Puglia e che sia in grado di riconfermare il buon governo di centrosinistra nella nostra Regione.

A Cerignola, le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede del Partito Democratico, in Via Goffredo Mameli n. 42.

Cerignola, 8 gennaio 2020