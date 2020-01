Dal romanzo best seller di Jo Nesbø, “L’uomo di neve” (su RETE 4)

L’Uomo di Neve, il film diretto da da Tomas Alfredson, è un thriller basato sull’omonimo romanzo best seller dello scrittore norvegese Jo Nesbø.

In un panorama glaciale come il suo terreno di caccia, un sociopatico che si autodefinisce “The Snowman Killer” ha puntato l’unica persona a cui vuole mostrare il suo metodico gioco perverso e criminale: l’investigatore capo di una squadra speciale anticrimine. Fornendogli delle esche avidamente semplicistiche come “Signor Poliziotto, ti ho dato tutti gli indizi… ” lancia il guanto di sfida ad un degno avversario da affrontare nel suo gioco malato.

Per il detective Harry Hole (Michael Fassbender), la morte di una giovane donna avvenuta dopo la prima nevicata invernale, non sembra altro che un omicidio ordinario nel suo distretto. Fin dall’inizio dell’indagine, l’uomo di neve lo provoca personalmente, come d’altronde continua a fare in occasione di ogni nuovo crudele omicidio.