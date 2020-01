Foggia, con trolley e pistola nei pantaloni: espulso 21enne

. Lo scorso 7 gennaio, verso mezzogiorno, gli Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, intervenivano in Via Montegrappa in quanto alcuni cittadini avevano notato un giovane extracomunitario che camminava trascinando un trolley e nella cintola dei pantaloni aveva una pistola.

I poliziotti dopo un giro di perlustrazione della zona, grazie anche alle descrizioni fornite riuscivano a rintracciare l’uomo nei pressi del nodo intermodale.

Il predetto sottoposto a controllo, si presentava privo di documenti di riconoscimento e in seguito alla perquisizione personale, gli Agenti appuravano che l’uomo occultava nella cintola dei pantaloni una pistola giocattolo.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura il predetto veniva compiutamente identificato in un gambiano di 21 anni.

Lo stesso veniva sottoposto a provvedimento di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale. Analogo provvedimento era stato emesso a suo carico l’anno precedente.

Essendo stato inottemperante, il predetto è stato anche denunciato all’Autorità giudiziaria.