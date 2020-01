Foggia, violenza verso la compagna: provvedimento d’urgenza per 25enne

. Lo scorso 7 gennaio, verso le ore 18, gli agenti della Polizia di Stato dello Ufficio Volanti della Questura di Foggia, intervenivano in Via Imperiale presso l’abitazione di una giovane coppia per lite in famiglia.

La donna presente in casa, aveva subito atti di violenza da parte del convivente e non era il primo episodio, tant’è che la volante era intervenuta altre volte per il medesimo motivo, con conseguente denuncia del compagno, per minacce e lesioni all’Autorità Giudiziaria.

Per evitare la reiterazione di tali condotte criminose ai danni della donna, gli Agenti di concerto con la locale Procura della Repubblica adottavano d’urgenza la misura pre-cautelare di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla vittima a carico del giovane venticinquenne.

Il caso è seguito dal personale specializzato della Questura secondo le linee guida del Codice Rosso.