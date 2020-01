“Gino Lisa di Foggia avrà infrastruttura adeguata a suo sviluppo”

Un 2019 da record per Aeroporti di Puglia. In quelli di Bari e Brindisi i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 8.225.394, con un incremento complessivo del 9,8% rispetto al 2018. Con 3.129.333 passeggeri il traffico internazionale è aumentato del 18 %. Quello nazionale, invece, ha registrato un +5,2%. In crescita anche il segmento charter che ha segnato un incremento del 9,8%.

In particolare l’aeroporto di Bari ha superato un traguardo storico: i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 5.531.580, il +10,2% rispetto al 2018. Eccellente anche il dato di Brindisi dove nel 2019 i passeggeri sono stati 2.693.814, 8,9% in più rispetto all’anno precedente. Per quest’anno sono previste 14 nuove rotte, gia’ annunciate, tra le quali: Lione, Cefalonia, Spalato, Parigi Orly, Danzica e Copenaghen da Bari e Dublino, Vienna, Lussemburgo, Malta, Kiev, Mosca, Catania e Palermo da Brindisi. Ma si pensa anche al futuro, in particolare agli scali di Foggia e Grottaglie.

“Nel 2019, ha detto il presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti, abbiamo dato il via ai lavori per il prolungamento della pista di volo dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia che raggiungera’ i duemila metri e che permettera’ allo scalo di dotarsi di un’infrastruttura adeguata agli obiettivi delineati per il suo sviluppo ;proseguono gli interventi sulla via di rullaggio e per l’ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili nell’aeroporto di Taranto Grottaglie, per il quale e’ stato definito il piano degli investimenti per conformare la struttura alle esigenze dei voli suborbitali e dell’aviazione commerciale; sono prossimi, infine, i lavori sull’aeroporto del Salento di Brindisi, che consentiranno anche una migliore convivenza tra le nostre attivita’ e quelle del porto”. “Guardiamo con grande attenzione alle evoluzioni del settore, definendo strategie che ci consentano di intercettare i principali flussi sul mercato. In questo contesto si collocano l’avvio di un volo su Israele e la definizione di accordi funzionali per l’apertura di collegamenti verso grandi destinazioni in USA e Cina” ha precisato il presidente di AdP Onesti.