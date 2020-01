Manfredonia. “I re Magi, la Befana e il dono di un registro”

, che si può conoscere quando, come e di chi sono le varie imbarcazioni commissionate dal 1919 al 1952, presso il cantiere dei fratelli Prencipe (Gaetano , nato il 17 ottobre 1886; Tatonno , nato l’1 gennaio 1892; Raffaele…). Le varie imbarcazioni erano battelli, lance o scafi, dalla lunghezza di palmi 18, 27, 29, 32, 45, ecc… Una nota significativa è il soprannome, scritto sotto il nome e cognome di quasi tutti i futuri armatori. Fra i tanti appellativi mi ha colpito uno, al quale subito ho provato aggiungere la sua motivazione: sciopparafanille (sic).

Ed ecco che bisogna fare un salto nel passato: quando io ero ragazza, gli attuali palazzi, che circondano gli uffici postali ed i centri commerciali, non esistevano, ma proprio lì i venivano curati gli orti, che oggi nuovamente incentivati sono chiamati orti sociali di natura biologica. Tra i tanti orti, mia nonna, Francesca Paola Granatiero, del 1890, si serviva dei prodotti coltivati dai fratelli Sdanga, con i quali il nonno Gaetano era coinvolto nel campo dell’edilizia, perché essi erano principalmente degli ottimi muratori, ai quali, forniva anche il legname, importato dalla Croazia, i chiodi, la pece, la breccia di Pugno ed altro. Mia nonna, come tutte le donne di quei tempi, non si affaticava, per fare la spesa, perché era l’ortolano che, con abbondanza e varietà, forniva a domicilio, quasi quotidianamente, tutti i prodotti della terra.

Quel soprannome sciopparafanille (sic) lo si giustifica, perché gli orti, essendo a due passi dalle antiche mura, erano facile preda e specialmente quando il colore rosso dei ravanelli s’intravedeva tra le zolle coltivate. Gli armatori che si rivolgevano al cantiere navale dei Prencipe, non erano solo Manfredoniani, ma anche i pescatori dei paesi limitrofi, come Vieste, Peschici, Rodi, Lesina, Mattinata, Tremiti, Margherita di Savoia, Barletta, Trani e Bisceglie. Tra le tante prenotazioni emergono per quantità i battelli delle famiglie dei Castriotta e dei Granatieri. L’appellativo di “armatori sipontini” è il premio meritato a chi ha amato il mare con tutti i rischi e pericoli, perché ogni giorno ha affrontato le insidie di questo pescoso golfo, che l’uomo di oggi sta scoprendo di averlo inquinato, forse, irresponsabilmente.

A cura di Paola Prencipe in Falcone