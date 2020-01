Paolo Dal Pino eletto Presidente della Lega serie A

Paolo Dal Pino è stato eletto oggi Presidente della Lega Serie A .

Al termine dell’Assemblea, il Commissario Giancarlo Abete è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti: “L’obiettivo era quello di ripristinare gli organi della Lega Serie A e in particolare la figura del Presidente, è stato ottenuto al primo colpo e questo è un motivo di soddisfazione per la Lega, che riprende un percorso di normalità, e per la FIGC. Ora che il risultato è stato raggiunto, auguro al Presidente Dal Pino di fare bene. Non ho parlato con lui, ma penso che accetterà, anche perché c’è stato un consenso sufficiente nei suoi confronti, superiore agli 11 voti previsti per l’elezione”.

“Quello che è emerso in Assemblea – ha concluso Abete – è la volontà condivisa di modificare il sistema elettivo già dalle prossime elezioni, prevedendo candidature ufficiali e presentazioni di programmi come avviene nelle altre istituzioni sportive. Il fatto di non avere candidati e di non poter esaminare le candidature determina delle problematiche. Credo che sarebbe stato utile anche eleggere la figura del vice Presidente, se ci fosse stato al momento delle dimissioni di Miccichè non ci sarebbe stato bisogno di nominare un Commissario ad acta”.