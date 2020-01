PD Manfredonia “Votare in queste primarie per tracciare linea di demarcazione”

“Al di là dell’impegno per la scelta del candidato Presidente alla Regione Puglia per la coalizione di centrosinistra, quello di domenica è un appuntamento importante per l’intera cittadinanza.

Esprimere il proprio voto in queste primarie vuol dire tracciare una linea di demarcazione tra quello che è stato è quello che sarà, segnando così la nascita di una ripartenza politica per Manfredonia.

La nostra è una città sofferente che ha perso ogni rappresentanza politica, una circostanza che non ha smesso di foraggiare una lunga serie di interessi personali a discapito di quelli dell’intera cittadinanza.

Il Partito Democratico, checché se ne dica, attualmente è l’unica organizzazione politica che rappresenta una parte della comunità. Con i suoi limiti, con tutti i suoi errori, ha sempre mostrato la sua presenza sulle questioni.

Domenica 12 gennaio parteciperemo con passione e determinazione alle primarie e da lì ripartiremo per consegnare una nuova linfa alla città”.