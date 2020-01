Per “Don Matteo” l’intensità della foggiana Maria Chiara Giannetta

Foggia. Per le nuove puntante di Don Matteo 12 la bravura, la bellezza e l’intensità artistica di Maria Chiara Giannetta, attrice italiana originaria di Foggia.

L’artista ha 27 anni, ed è conosciuta al grande pubblico grazie alla sua interpretazione del ruolo del capitano Olivieri nella stessa fiction Don Matteo.

Come riporta newsly.it, Maria Chiara Giannetta nasce a Foggia il 20 maggio del 1992. Ha intrapreso studi di recitazione fin da bambina: il percorso di formazione di Maria Chiara continua al Teatro dei Limoni di Foggia prima del trasferimento a Roma per il grande salto di qualità che arriva grazie all’entrata nel cast di Don Matteo per divenire il capitano Olivieri, primo capitano donna della storia della fiction.

Numerosi i film e le serie TV a cui Maria Chiara Giannetta ha preso parte: