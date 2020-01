San Giovanni Rotondo, don Vincenzo Frino ancora in condizioni critiche

Il nuovo bollettino medico parla di condizioni critiche ma stazionarie. Nessun miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Il giovane sacerdote, originario di Cerignola (dove è nato 43 anni fa) si trova in gravi condizioni all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dopo aver subito un banale intervento chirurgico. Don Vincenzo Frino è stato colpito in seguito da setticemia e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Gli abitanti di(Isernia), dove svolge la sua missione di sacerdote, continuano a pregare per lui sperando in un miracolo.

Fonte: newsdellavalle.com