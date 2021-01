Bramanthe, la straordinaria qualità dei dolci

Manfredonia, 08 gennaio 2021. “La ricerca della qualità deve essere continua. Molti dicono che la qualità assoluta non esiste: queste persone sono coloro che non si sono mai impegnate veramente nello studio ingegneristico della gola.”

È una delle regole imprescindibili del grande maestro dell’arte dolciaria Iginio Massari.

E di certo Bramanthe non intende assolutamente deviare dalla strada di una sì tanta pietra miliare.

La Pasticceria Gelateria Bramanthe ogni giorno, anche in questi periodi difficili, cerca sempre di seguire la strada della qualità assoluta, a cominciare dalle materie prime, tra le migliori: vaniglia del Madagascar, pistacchio di Bronte, nocciole del Piemonte IGP, cioccolato belga, senza dimenticare i prodotti che il territorio del Gargano ci offre, come il latte biologico a km0 o i gelsi raccolti a mano, ingrediente indispensabile per le granite, che caratterizzano le estati torride e soleggiate, alla vista di un golfo leggendario.

Come un grande artista vede in un blocco di marmo il suo capolavoro, ci vuole, naturalmente, anche il tocco di grandi mastri pasticcieri e gelatiera, che trasformano gli ingredienti in dolci degni di essere chiamati opere d’arte: cornetti fragranti farciti con creme e marmellate sublimi, bignè, sfoglie, eclair, torte, tortini, colombe pasquali, panettoni natalizi, i migliori dolci della tradizione italiana e francese, campioni mondiali della pasticceria, il tutto accompagnato da un buon caffè, ricetta esclusiva.

Andare da Bramanthe rappresenta un’esperienza che si può vivere tutti i giorni. Il dolce è simbolo di allegria, e in questi tempi che attraversiamo, un sorriso è una medicina meravigliosa.

