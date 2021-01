Covid Puglia, contagi schizzati a Natale: colpa di cenoni e tamponi rapidi

Bari, 08/01/2021 -(repubblica) L’abuso di tamponi rapidi come detonatore per la nuova risalita dei contagi in famiglia.

Uno “scenario veneto” per la Puglia ormai non lo escludono più nemmeno i medici di famiglia, i primi a segnalare nei giorni scorsi una preoccupante risalita dei contagi.

Il dito è puntato contro gli assembramenti pre-natalizi e in particolare contro le tavole imbandite sotto le feste.

C’è chi a quelle tavole si è seduto convinto di non avere il Covid. Convinzione basata sul fatto di aver effettuato poco prima un tampone rapido. È quello che si è verificato – in proporzioni di gran lunga maggiori – in Veneto, dove il virologo Andrea Crisanti ha indicato nell’uso distorto e eccessivo dei test antigenici una delle cause alla base dell’esplosione dei contagi nella regione settentrionale.

Ecco, uno scenario simile, di proporzioni più ridotte, forse si è verificato anche in Puglia nelle ultime due settimane.

Alberto Fedele direttore dipartimento prevenzione dell’Asl di Lecce stronca l’abuso di test rapidi: “Dobbiamo ricordare che gli antigenici hanno una percentuale di falsi negativi e positivi maggiore rispetto ai molecolari e comunque nessuno dei test ci assicura che il giorno dopo non possiamo contagiarci”.(repubblica)