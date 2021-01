Foggia, IZSPB: “Plasma iperimmune protegge anche da variante inglese”

Foggia, 08/01/2021 – (repubblica) Per capire i risultati dell’esperimento basta vedere le due fotografie scattate nel laboratorio dell’Istituto zooprofilattico a Foggia.

Immagini chiare anche per i non addetti ai lavori: da un lato ci sono cellule tutte intere al loro posto, dall’altro quelle distrutte dal virus della variante inglese a mano a mano che si moltiplica.

Le cellule sono quelle usate dagli scienziati guidati da Antonio Fasanella per verificare se il plasma iperimmune sviluppato da chi in passato ha contratto altri ceppi del Coronavirus protegge anche dalla variante inglese. La risposta è sì: “Ma è un risultato preliminare che dovrà essere confermato in seguito”, dice Fasanella. “Finora in quattro casi su quattro il plasma iperimmune già disponibile ha stoppato la variante inglese durante le nostre prove in vitro”.

E allora se gli anticorpi del plasma iperimmune funzionano, anche il vaccino potrebbe funzionare contro la variante inglese, no?

“In teoria sì. Il vaccino già disponibile sarebbe efficace anche nei confronti della variante inglese, com’era stato anticipato nei giorni scorsi. Diciamo che l’esito dei nostri esperimenti è di buon auspicio”. (repubblica)