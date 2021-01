(STATOQUOTIDIANO, ore 22.19). Manfredonia, 08 gennaio 2021. “L’intervento progettuale si propone di realizzare il potenziamento dell’attuale strada statale S.S.89 attualmente a singola carreggiata innalzandone lo standard prestazionale mediante una nuova sezione di “tipo B” quindi con carreggiate separate“.

E’ quanto emerge da “Camera dei deputati n.236, atto del Governo sottoposto a parere parlamentare”, trasmesso alla Presidenza il 7 dicembre 2020, letteralmente: “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi del citato articolo 4 (236) (Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”.

IL PROGETTO

In particolare, per il progetto citato relativo alla S.S.89: “Un tracciato si collega ad ovest dell’attuale svincolo in località Siponto realizzando la futura separazione fisica delle carreggiate mediante la nuova transizione tra barriere esistenti e barriere in progetto“.

“Al km 172 dell’attuale SS89 inizia l’intervento di potenziamento della piattaforma stradale fino al km 186 per un totale quindi di circa 14 km. Parte 8 -L’intervento consiste in un primo tratto che prevede la realizzazione di un tracciato in nuova sede che parte dall’intersezione tra la SS 688 e la SP 53 e si ricongiunge alla SS 89 intorno al Km 110, vale a dire al termine del tratto pedemontano più tortuoso; da questo punto in poi è ipotizzabile un adeguamento pressoché in sede, con varianti localizzate, della statale attuale. Il secondo tratto consiste nell’adeguamento della SS 89 da Vieste a Mandrione, ed un successivo tratto di nuova realizzazione tino alla SS 693“.

Costo stimato per l’opera: 922 milioni di euro.

Previsto anche un progetto da 247 milioni di euro relativo alla “SS 16 Adriatica. Parte A: adeguamento tratto tra Foggia e San Severo. Parte 8: tangenziale Ovest di Foggia”.

