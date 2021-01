La sfiducia a Iaccarino perché “ha leso la credibilità dell’amministrazione comunale”

Foggia, 08 gennaio 2021. E’ stata ultimata la proposta di revoca del presidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarino da presentare in consiglio comunale. Si basa su alcuni articoli del regolamento e sul codice etico approvato con delibera di giunta comunale (n. 134 del 19/12/2014).

“Il Presidente del Consiglio Comunale- si legge in alcuni passaggi del documento- si ispira, nell’esercizio delle proprie funzioni, a criteri di diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività ed imparzialità, e si impegna ad esercitare il proprio mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’amministrazione, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri”.

Al codice etico per la Buona Politica “ha aderito il Presidente con formale sottoscrizione, impegnandosi al rispetto di quanto in esso contenuto”.

Il documento sottolinea che “il Presidente del Consiglio già in numerose e precedenti occasioni, non si è astenuto dal rilasciare, relativamente alla vita e all’ attività del Comune e degli organi comunali, dichiarazioni, commenti e valutazioni disdicevoli e disonorevoli, ben distanti dal dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore, così come consacrato negli stessi articoli 54 e 97 della Costituzione, espressamente richiamati nell’art. 1 del predetto Codice Etico”. Di ciò si è discusso nella seduta di consiglieri del 5 gennaio scorso.

Su quanto avvenuto nella notte di Capodanno: “Il presidente ha assunto un contegno sguaiato, privo di freni inibitori, e, quindi, dando un esempio poco edificante per tutti i cittadini e, in particolare, per le nuove generazioni”. Si aggiungono elementi sulla diffusione della notizia a livello nazionale e internazionale “che ha provocato l’indignazione della comunità foggiana e il crollo vertiginoso della credibilità dell’amministrazione comunale”.

Nello specifico: “La diffusione della scena, raffigurante un comportamento ad alto contenuto simbolico e consueto in soggetti malavitosi,

contrasta gravemente con l’immagine di una città, come Foggia, che combatte da tempo – ad opera delle istituzioni cittadine, della magistratura e delle forze dell’ ordine- contro la forza pervasiva della criminalità organizzata”.

In un momento successivo alla diffusione del video, “ha rilasciato dichiarazioni offensive, discriminatorie, volgari e irresponsabili, rispondendo sui social ad alcuni utenti a suon di parolacce e palesi minacce e intimidazioni, come si evince, a titolo esemplificativo, dagli screenshot riportati dalle testate giornalistiche e dall’ europarlamentare Mario Furore, che assurgono a veri e propri ingiustificabili turpiloqui”.

Il documento insiste sul clamore scaturito dalle notizie: “Ne è originata lesione attuale, grave e irreversibile all’immagine e al prestigio dell’amministrazione comunale, della città e dell’intera Capitanata. Tale clamore è stato accentuato dalla diffusione di un altro video, pubblicato sui social network e sulle principali testate nazionali, nel quale un uomo, riconosciuto dagli investigatori di Polizia Giudiziaria, nella notte di Capodanno, nel viale antistante la propria abitazione, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco dopo aver augurato’buon anno a tutta la malavita foggiana’. E’ risultata facile l’associazione tra un comportamento comunque improvvido e solidarietà malavitose“.

Sulle annunciate dimissioni si è registrato “il dietro front del presidente Iaccarino e l’inaspettato attacco frontale rivolto al sindaco di Foggia con la diffusione, diventata virale,

di un video pubblicato sui social network nel quale, screditando in primis, al di fuori di ogni contestualizzazione, il sindaco Landella e tutta la sua famiglia, ha preannunciato clamorose rivelazioni da ‘rotocalchi rosa‘. Ha invitato i colleghi amministratori della minoranza a chiedere e sottoscrivere una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino”-

L’invocata mozione di sfiducia “sostanzia una vera e propria violazione dei doveri che derivano dalla titolarità del munus pubblico di Presidente del Consiglio Comunale, indefettibilmente connotata dalla terzietà ed imparzialità rispetto al dibattito politico e istituzionale.

Infatti, nel caso di specie, le motivazioni sottese alla sfiducia manifestata nei confronti del sindaco, lungi dal limitarsi ad una diversa veduta politica, si sono tradotte in dichiarazioni capziose, faziose, allusive, senza dubbio atte a compromettere il ruolo super partes di garanzia del Presidente del Consiglio Comunale, informato ai principi di imparzialità, neutralità e terzietà“.

Si propone la revoca, per le motivazioni congruamente espresse nelle premesse, dell’incarico di Presidente del Consiglio Comunale al sig. Iaccarino Leonardo, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, per avere rinunciato e, contestualmente, violato, il ruolo di garante della massima assise Comunale”.

Alla luce di quanto esposto, “il Presidente del Consiglio Comunale di Foggia, sig. Leonardo Iaccarino, ha quindi danneggiato la credibilità e l’autorevolezza della carica istituzionale rappresentata e rappresentativa dell’intero Consiglio Comunale, in aperta violazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.

Il documento è in fase di sottoscrizione da parte dei consiglieri di maggioranza e minoranza.

Per quanto riguarda Leonardo Iaccarino, il presidente del consiglio ha indetto per lunedì mattina una conferenza stampa in aula consiliare.