Manfredonia. “A giorni l’erogazione dei buoni spesa per l’emergenza coronavirus”

Manfredonia, 08 gennaio 2021. A giorni la prevista erogazione degli “aiuti alimentari per l’emergenza coronavirus”, da parte dei Comune di Manfredonia.

Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Stamani diversi cittadini di Manfredonia avevano chiesto informazioni sulla mancata erogazione dei cd “buoni spesa”.

Si ricorda come, nel corso della “prima ondata” Covid (nel marzo scorso), con Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile erano stati assegnati ai Comuni risorse economiche da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. In seguito la Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia aveva emanato apposita deliberazione approvando la relativa variazione di bilancio e definendo le linee direttive per la attuazione degli interventi