Manfredonia, 08 gennaio 2021. Sotto l’albero di Natale, in uno sconclusionato 2020 che ha dato più dolori che gioie in ogni settore, è arrivata la stabilizzazione di tredici LSU (lavoratori socialmente utili) del Comune di Manfredonia.

Eppure, si può e si deve fare di più.

Innanzitutto bisogna evidenziare che la stabilizzazione dei 13 LSU non è una regalia giunta dalla Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, ma la conclusione di un percorso cominciato nel 2016, quando la Regione Puglia ha dettato le linee guida per le assunzioni a tempo indeterminato da parte degli enti utilizzatori in favore dei lavoratori socialmente utili.

Nel 2017, con la sottoscrizione di un’apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e Regione Puglia, sono stati poi raggiunti nuovi accordi. In base alle risorse messe a disposizione all’epoca da Regione e Ministero, erano però soltanto 13, su una platea di ben 145 lavoratrici e lavoratori, gli LSU da poter stabilizzare a Manfredonia.

Per cui il Comune procedette con una selezione nel dicembre 2018 non per stilare una graduatoria di merito, ma per verificare l’idoneità alle mansioni previste dai profili richiesti nel Piano triennale del fabbisogno del personale. Pervennero 94 domande e si presentarono alle selezioni 69 candidati.

Nell’aprile del 2019 cadde l’Amministrazione Comunale e le stabilizzazioni scomparvero. All’insediamento del Commissario Straordinario venne infatti modificato dai dirigenti il piano del fabbisogno del personale e dei 13 LSU in profumo di stabilizzazione se ne perse ogni traccia nel disinteresse generale.