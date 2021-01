Manfredonia, multinazionale Seasif pronta a investire nel porto

(corrieredelmezzogiorno). Manfredonia, 08/01/2021. Non solo crisi, calo dei fatturati e riduzione di quote di mercato. Nella Puglia che tenta di contrastare gli effetti disastrosi del Covid-19 c’è anche spazio per gli investimenti.

È il caso di Manfredonia dove sta per concretizzarsi un’operazione imponente: la multinazionale Seasif, specializzata nella lavorazione di materie prime (con sede a Cipro), ha avviato i contatti per trasferire parte delle sue attività all’interno dell’area portuale.

Si tratta di un investimento di un valore fino ai 400 milioni per almeno 200 assunzioni dirette destinato a utilizzare le banchine del porto con un’ampia zona retroportuale dove avviare la produzione.

L’obiettivo è di ottenere la concessione pluriennale degli spazi e sfruttare la leva delle agevolazioni.

Già a novembre scorso si tenne a Bari, negli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (guidata dal presidente Ugo Patroni Griffi), un incontro tra la stessa Autorità con i responsabili dell’Agenzia delle dogane e un rappresentante della Saesif.

Lo scopo? Creare una collaborazione per portare a Manfredonia la lavorazione di bentonite: è una sostanza minerale che può essere impiegata per diversi scopi tra cui l’incamiciatura dei pozzi e la farmaceutica.(corriere)