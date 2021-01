“NOI – Comunità in movimento” per un’agenda condivisa di cose da fare per Cerignola

Cerignola, 08 gennaio 2021. L’associazione politica “NOI – Comunità in movimento” nasce dalla condivisione di un progetto di città basato su un manifesto d’idee sottoscritto da sessanta donne e uomini liberi, frutto di un lavoro partecipato su temi e soluzioni rispetto ai problemi di Cerignola.

A partire dal manifesto saranno articolati nove gruppi tematici, luoghi di discussione e di sintesi per costruire un’agenda di proposte capaci di affrontare e superare i problemi della città e attivarne le grandi potenzialità.

Perché NOI?

NOI è prima persona plurale, perché siamo un soggetto aperto, collettivo, che valorizza le differenze ma che attesta una sua precisa identità. NOI è per contrapporsi alla logica dell’io che ha caratterizzato infelicemente la politica e le sue scelte negli ultimi anni: perché il NOI viene prima dell’Io e del Tu. NOI perché abbiamo condiviso percorsi e battaglie su temi e problemi della nostra città, perché siamo una comunità che si muove, che dialoga, che cresce. NOI come spazio di sintesi, di analisi, di riflessione, per colmare l’assenza di punti di riferimento e istituzionali della politica locale. NOI come donne e uomini liberi che, a partire dai personali percorsi, pensano che questa città si riscatterà ricostruendo un clima di civile e appassionato confronto sulle posizioni in campo, sulle scelte da prendere, sulle cose da fare per il presente e per il futuro. NOI come città, come cittadine e cittadini che non si limitano ad abitare gli stessi spazi, ma li vivono attivamente e se ne prendono cura. Questo è NOI.

In data 22 gennaio, ore 20.00 attraverso piattaforma telematica a causa delle restrizioni dovute all’emergenza COVID-19, si terrà l’assemblea costituente di NOI, che sarà pubblica e sarà possibile seguire attraverso la pagina Facebook dell’associazione e sul sito www.noicerignola.it.

Gruppo promotore

Aucello Romualdo

Aucello Emanuele

Aucello Erika

Belpiede Gerarda

Berardi Mariapia

Borrelli Davide

Borrelli Donato

Bufo Maurizio

Biancardi Lorenzo

Calvio Carmine

Calvio Pasquale

Cannone Francesco

Carbone Gerarda

Casto Chiara

Colucci Enrica

Colucci Matteo

Cotugno Francesco

Dalessandro Silvana

Dichiaro Pasqua

Dipaola Giovanni

Ferraro Michele

Fiorenti Damiano

Fortarezza Marilena

Franzi Savino

Gallo Paolo

Giurato Biagio

Gobbi Annalaura

Granato Massimo

Granato Umberto

Izzi Gianluca

Izzi Piero

Iovinene Franco

Ladogana Adriano

Lenoci Lucia

Lombardi Luca

Macchiarulo Matteo

Mancino Anastasia

Marinaro Anna Maria

Marinelli Valentina

Mirra Annamaria

Moccia Marcello

Monopoli Fabio

Monterisi Carmine

Netti Domenico

Patruno Loredana

Pepe Emanuele

Pizzolo Luigi

Pugliese Giovanni

Reitani Marella

Rendine Mario

Reddavide Luca

Rizzi Domenico

Ruocco Giovanni

Scardigno Antonietta

Sgarro Tommaso

Specchio Gianfranco

Specchio Salvatore

Trallo Davide

Vigliotti Stella