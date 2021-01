Santo Mangia sbotta: “Internalizzazione 118: e non se ne vogliono andare”

Foggia, 08 gennaio 2021. A distanza di una settimana dalla internalizzazione delle 18 postazioni (più automedica) del 118 della Provincia di Foggia e gestite, sino ad allora, dalle associazioni di volontariato (ora passate in Sanitaservice) è utile fare una prima analisi di quanto successo e delle continue insistenze, di alcune associazioni di volontariato, nel voler denigrare questi primi giorni di internalizzazione.

Non possiamo sottacere, anzitutto, quanto successo nella postazione di Accadia, dove solo l’accortezza dell’autista dipendente di Sanitaservice (ex di un’associazione) ha evitato che un atto delinquenziale e di stile mafioso non si potesse trasformare in vera strage (non osiamo pensare cosa sarebbe potuto accadere se il Lavoratore non avesse fatto, in pieno, il proprio dovere che, all’inizio del turno, prevede il controllo e l’efficienza del mezzo dato in dotazione).

Molti ci stanno chiedendo se abbiamo idee su chi possa essere stato; ce le abbiamo ma, purtroppo, non abbiamo prove per avvalorare le nostre tesi e, per questo, confidiamo nell’azione della Magistratura che faccia piena luce sull’accaduto e prenda il/i responsabile/i di quest’atto mafioso che è un vero tentato omicidio e un attentato alla sicurezza pubblica.

Come non possiamo sottacere alcuni interventi di qualche presidente di associazione che con comunicati stampa insensati, butta fango sulla società in house della ASLFG e sui Lavoratori con accuse che dovrebbero ritorcersi contro in quanto in una settimana Sanitaservice ha fatto molto di più rispetto a quanto fatto da loro negli oltre 13 anni di gestione delle postazioni.

Come dimenticare, infatti, che tanti di loro facevano pagare ai Lavoratori e ai Volontari le divise del servizio (mentre la ASLFG rimborsava loro i costi della divisa)? Come dimenticare che tanti Lavoratori loro dipendenti sono creditori di mesi di stipendio?

Come dimenticare che alcuni Lavoratori sono stati licenziati per il solo motivo di aver chiesto un loro diritto (il pagamento dello stipendio) e il licenziamento giustificato per dei motivi talmente futili che si son dovuti rimangiare il licenziamento senza arrivare in giudizio?

Come dimenticare che la formazione (a cui sono dovuti i Lavoratori del 118) spesso era pagata dagli stessi Lavoratori? Come dimenticare che utilizzavano infermieri in nero in quanto gli stessi erano dipendenti ASL o OO.RR. e spesso non riuscivano a trovarli (a volte per mesi) e, nonostante questo, avevano il rimborso per il servizio infermieristico (che non potevano avere perché le varie delibere regionali non lo permettevano)?.

Ci consola, in tutta questa storia, la gioia dei Lavoratori (e degli ex Volontari) che dal 1° gennaio 2021 hanno riscritto la loro storia che era di sudditanza completa a questi signori e che oggi hanno la possibilità non solo di Lavorare in tranquillità (necessaria per il servizio che svolgono) ma di essere considerati Lavoratori con una dignità e con dei diritti che sinora per loro era solo un sogno.

Foggia, 07/01/2021 – /l’esecutivo USB Foggia Mangia Santo