Vieste, ansia in Foresta Umbra: giovane disperso ritrovato con l’auto nel fango

(STATOQUOTIDIANO, ore 11.49). Vieste, 8 gennario 2021. È stato ritrovato questa notte, in buone condizioni di salute, il ragazzo disperso nella zona tra Mandrione e la Foresta Umbra, nel territorio di Vieste.

Nella tarda serata di ieri era giunta la segnalazione alla Tenenza Carabinieri di Vieste.

Successivamente è stato richiesto l’intervento sul posto delle Guardie Ecologiche Volontarie di Capitanata, nucleo operativo emergenze, per compiere le ricerche in collaborazione con i carabinieri.

Le ricerche sono iniziate alle ore 00.20 nelle zone segnalate, con due squadre delle Guardie Ecologiche Volontarie e due pattuglie di carabinieri.

Dopo circa un’ora, percorrendo una strada comunale secondaria, i volontari hanno notato, nella vegetazione e sul crinale di una collina, dei lampeggi di fanale di un’auto e udito dei colpi di clacson.

Giunti a piedi sul posto, i volontari e i carabinieri hanno rinvenuto un’autovettura con all’interno il ragazzo.

Lo stesso era in buone condizioni di salute. L’auto del ragazzo era in panne, bloccata dal fango in un terreno particolarmente scosceso. In seguito il ragazzo, che era in quel luogo per la ricerca dei funghi, è stato accompagnato presso la sua abitazione.

