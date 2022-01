Ladro foggiano ruba furgone ma il proprietario lo insegue e lo fa arrestare

Montesilvano (Pescara), 08/01/2022 – (ilpescara) Ha rubato un furgone di colore bianco dopo essersi introdotto la notte scorsa in un centro sportivo di Montesilvano, ma il proprietario era all’interno della struttura e si è accorto di tutto. E così si è lanciato all’inseguimento del ladro, un uomo di San Severo, in provincia di Foggia, già noto alle forze dell’ordine. Il proprietario ha iniziato l’inseguimento con la propria automobile e nel contempo ha comunicato via telefono alla centrale della polizia i suoi spostamenti.

Nel corso della fuga, il malvivente ha provato più volte a urtare il proprietario del furgone allo scopo di farlo desistere. Ma in via Settembrini è finita la folle corsa del fuggitivo che si è schiantato contro due parcheggiate. Nonostante il violento urto, il malvivente è riuscito indenne a fuggire a piedi, e grazie alle indicazioni e alle descrizioni della vittima del furto, gli agenti della squadra volante lo hanno rintracciato poco distante dall’incidente traendolo in arresto. Questa mattina si terrà l’udienza di convalida dell’arresto per il reato di furto aggravato. (ilpescara)