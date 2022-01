Monte Sant’Angelo, “Il futuro candidato sindaco PD è Pasquale Gatta?”

Va immediatamente licenziato il signor Gatta, esperto in comunicazione (come si autodefinisce), poiché suggerisce al Sindaco di diffondere i comunicati Covid ogni 13 giorni addirittura sul profilo FB privato di Pierpaolo D’Arienzo e non sul Sito Ufficiale del Comune come, invece, fanno correttamente tutti gli altri Sindaci. Ne consegue che soltanto i cittadini che hanno “l’amicizia virtuale” con Pierpaolo D’Arienzo possono leggere le informazioni sulla situazione epidemiologica. In una gravissima situazione di pandemia i cittadini hanno diritto di essere informati giorno per giorno, considerato che con le loro tasse viene lautamente retribuito il signor Pasquale Gatta. Il Sindaco D’Arienzo, nel suo stesso interesse, farebbe bene a liberarsi immediatamente del suo collaboratore, che è stato anche collaboratore del Sindaco di Iasio in dispregio dell’etica della coerenza e in danno di altri giovani laureati”.