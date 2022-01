“Polizia Locale di Manfredonia sotto pressione, urge personale”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 08 gennaio 2022. Capita sovente di leggere sui social, in relazione all’operato della Polizia Locale di Manfredonia, commenti denigratori o spessi finalizzati ad evidenziare presunte manchevolezze degli agenti operanti sul territorio comunale.

Da ex agente stagionale di Polizia Locale in forza al Comune di Misano nel lontano 1999, mi sento in dovere di assumere la difesa “d’ufficio” del locale corpo, molto spesso bistrattato ingiustamente, per rilevare alcuni particolari importanti che sfuggono a molti detrattori.

In tanti non sanno che la Polizia Locale è titolare di numerosissime competenze tra cui prevenzione e repressione delle violazioni alle norme contenute in leggi, regolamenti, provvedimenti statali, regionali e locali; l’informazione, la notificazione e l’accertamento di atti, il soccorso alla popolazione, violazioni edilizie, infortunistica stradale, attività di polizia giudiziaria e da ultimo i controlli delle ordinanze in materia di prevenzione dal contagio covid.

A molti sfugge, altresì, che l’organico a disposizione del Comandante, dott. Antonio Lombardi è risicato all’osso, essendo composto da 38 agenti, quando, invece, dovrebbe oscillare in un range compreso da 80 a 100 elementi, come previsto dalle normative.

Tra qualche mese ben quattro agenti andranno in pensione ed entro la fine dell’anno, ulteriori 3, alcuni godono di permessi ex legge 104, alcuni possono essere naturalmente assenti per malattia, per cui è facilmente intuibile in quali difficoltà è chiamato ad operare il Comandante, spesso costretto a chiamare in servizio agenti che avrebbero diritto di godere del riposo settimanale per poter assicurare un servizio quanto meno accettabile per la città e per i cittadini.

Un dato su cui riflettere è che l’età media degli agenti è di circa 57 anni. Un problema di evidente carenza di organico, forse trascurato in passato ma del quale l’attuale amministrazione, dovrà interessarsi, nel breve periodo, trovando le soluzioni più adeguate.

Per far fronte al problema, si potrebbe eventualmente pensare ad assunzioni per titoli di agenti stagionali, in attesa di un un concorso pubblico per poter procedere all’assunzione di altri agenti a tempo indeterminato. In queste condizioni di evidente carenza di organico è ingeneroso rivolgere critiche al Comando ed ai quei pochi agenti che lo ricordo, per esperienza, lavorano senza ombra di dubbio sotto pressione per rendere comunque, nei limiti delle loro possibilità un servizio alla città di Manfredonia.

La parola a questo punto passa all’Amministrazione comunale.

Antonio Castriotta