Vitulano Drugstore apre a Bojano, primo traguardo 2022

Manfredonia. VitulanoDrugstore annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita a Bojano ( Cb) il 12 Gennaio 2022. Una strategia aziendale vincente, un meritato successo per la famiglia Vitulano di Manfredonia, un esempio incoraggiante che inorgoglisce la città. Quello di Bojano sarà il primo store in Molise e la prima inaugurazione del 2022 .

La storia – “A. & G. Vitulano”

“Il segreto del successo risiede nella costanza con cui si persegue uno scopo “. Per Manfredonia, la storia di “A. & G. Vitulano” parte dal lontano novembre 1952 con Antonio Vitulano. Dopo diversi anni di apprendistato, iniziano le prime vendite porta a porta, nei mercatini rionali, nei mercati settimanali e fino ad essere presenti in tutta la provincia. Nel 1968 l’ampliamento con due esercizi siti a Manfredonia in piazza San Camillo e Via San Francesco. Nel 1980, con l’intervento del giovanissimo Gaetano Vitulano, la svolta strategica di ampliamento sul territorio nazionale

Vitulano Drugstore

Da sempre hanno puntato alla convenienza ed al servizio verso i clienti, operando con l’obiettivo di rappresentare, nella spesa quotidiana delle famiglie italiane, un punto di riferimento nella GDO di detersivi, profumeria, casalinghi e giocattoli. Con oltre 86 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, di cui 74 di proprietà (presenti in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata).

(messaggio promozionale)