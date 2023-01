Elezioni provinciali Foggia, corsa a tre per la carica di presidente

StatoQuotidiano, 8 gennaio 2023. La Lega ha presentato oggi la candidatura di Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina, a presidente della Provincia, come aveva anticipato StatoQuotidiano. L’accordo sul nome di Nicola Gatta – non riconosciuto “identitario”, secondo quanto recitano i comunicati stampa del gruppo che non lo sostiene- non c’è stato. Il presidente uscente, eletto nel 2018 da un accordo fra centrodestra e civici, presenterà le firme domani, entro le 12, ultimo termine utile. Lo stesso si accinge a fare il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, candidato del centrosinistra. Elezioni provinciali Foggia, alla ricerca delle ultime firme su tre nomi

Sono circa 800 gli amministratori che si recheranno alle urne il prossimo 29 gennaio, mancano all’appello il comune di Foggia e quello di Ascoli Satriano, commissariati.

La Lega, con il sindaco di Apricena Antonio Potenza e i consiglieri regionali Paolo Dell’’Erba e Joseph Splendido, a quanto si sa, hanno ricevuto adesioni dai Monti Dauni all’Alto Tavoliere, fino a Manfredonia.

Oltre l’esito della competizione a tre, il confronto all’interno del centrodestra è molto serrato dopo settimane di tavoli che non hanno sciolto il nodo. Anche questa è la sostanza della prossima partita politica.